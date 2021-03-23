香港九成幼稚园学生人数下跌 民调：主因是疫情

香港教育工作者联会（教联会）23日召开记者会公布一项调查称，香港九成幼稚园收生下跌，学校面对财政压力。而有逾七成受访校长认为导致学生人数下跌的原因是疫情。

据中新社报道，香港教联会于1月中调查香港幼稚园收生及营运情况，两个星期内收到近240间幼稚园的回应。

调查发现，整体而言，幼稚园学生及新生申请入学人数均呈下跌的趋势。九成幼稚园在2020/2021学年面对学生流失的情况，当中以开办半日班或学前班的幼稚园尤甚。与此同时，逾八成半日制幼稚园反映，申请报读2021/2022学年半日班幼儿班（K1）的学生人数有所减少，平均较去年了减少约三成学生报读。

至于学生人数下跌的原因，受访校长认为是受疫情影响（77%）、移民往外地（54%），以及学校所在地区出生率下跌（50%）所致。

由于学生人数减少会直接导致幼稚园收入减少，超过七成幼稚园称学校正面对很大财政困难或有财政困难，并对学校营运造成负面影响。逾七成学校需要裁减人手、近六成学校储备大幅减少，以及超过五成学校的教职员需要冻薪。

面对庞大的财政压力，受访幼稚园期望特区政府加强支援，包括增加学生单位成本资助额、提供一次性津贴给幼教机构、提供短期拨款保幼师就业、新一轮“防疫特别津贴”、审批下年调整学费时增加弹性等。

教联会亦提出不少其他优化幼稚园教育的可行措施，包括增设幼稚园行政人员职位支援幼稚园会计、文书及资讯科技；重设幼师薪级表和以实报实销方式全面资助幼师薪酬等。