中国驻英国使馆：中方将就英国制裁做出适当反应

中国驻英国使馆临时代办杨晓光接受英国当地媒体采访时对欧盟、英国等因涉疆问题对中国有关机构和人员实施制裁一事表达强烈不满和坚决反对，并称中方正在认真研究英方声明，将适时做出适当反应。中方敦促英方及时改弦更张，撤回相关错误决定，避免双边关系受损，并采取有效措施将中英关系拉回正轨。

根据中国驻英国大使馆网站消息，针对英国外交发展大臣宣布英将对中国官员和实体进行制裁的提问，杨晓光先后接受英国天空新闻台、电视四台、英国广播公司（BBC）连线专访时表示，新疆事务完全是中国内政。英方基于谎言和虚假信息，借口人权问题对中国有关个人和实体实施单边制裁，罔顾事实、颠倒黑白，粗暴干涉中国内政，公然违反国际法和国际关系基本准则，严重损害中英关系。中方对此表示强烈不满和坚决反对，并保留采取相应反制措施权利，维护中方利益和尊严。

至于中方对英国政府决定是否感到惊讶，杨晓光表示，中方并不感到惊讶，但深感失望，并且坚决反对这一错误决定。制裁不仅不会对中国产生任何作用，反而将使中国人民更加团结。他听到的基本反应是，受到制裁的中方官员都以能够捍卫国家利益深感荣幸。

针对中方是否会对英采取反制措施的提问，杨晓光表示，中方不主动挑起对抗，不主动攻击别人，但也不会任人宰割，必将坚决反击。中方不会屈从于外部施压，不要低估我们维护国家主权、安全、发展利益的决心和信心。

他说，中方正在认真研究英方声明，将适时做出适当反应。中方敦促英方及时改弦更张，撤回相关错误决定，避免双边关系受损，并采取有效措施将中英关系拉回正轨。

针对新疆教培中心等同于“集中营”，中方对维族人实施“种族灭绝”、“强迫劳动”，对维族妇女强迫绝育，将维族儿童与父母分离的指控，杨晓光指出，中方已多次阐明，新疆根本不存在所谓“种族灭绝”“强迫劳动”“大规模绝育”。这些针对新疆的指责毫无根据，是“世纪谎言”。英国媒体炒作所谓证据，完全是恶意传播的谎言和虚假信息，毫无可信度可言，有关图片和视频均系捏造或断章取义。

杨晓光表示，中方建立教培中心是预防性反恐措施，是为了教育挽救那些受极端思想感染的、被裹挟参与暴恐活动的或是严重受到极端思想影响的人，防止他们走向恐怖主义。事实证明，这一措施有效保护了包括维族同胞在内的新疆各族人民的生命安全，也依法保障有关学员与家人团聚的权利。学员在教培中心学习国家通用语言文字、法律知识、职业技能教育培训，毕业后普遍找到合适工作，生活水平得到提高。

杨晓光说，新疆棉花生产已实现高度机械化，不再需要大量人力，而且工作机会少、报酬高，竞争激烈，反问“哪里还需要强迫劳动？”

杨晓光还说，计划生育政策目前还是中国的基本国策，在全国范围内实施，但对包括维吾尔族在内的少数民族实行更加宽松的政策。你提到的有关指责纯属无稽之谈。

杨晓光指出，英国电视节目多次播出的有关画面是新疆看守所集中转运服刑犯人的场景，与教培中心无关。这些犯人是涉嫌触犯法律的危险分子，对他们采取安全措施完全必要，不存在虐待问题。

杨代办强调，事实一再证明，对中方的指控均无真凭实据。2019年，新疆接待中外游客超过两亿人次，如果当地真的存在大量 “酷刑”或“不当行为”，为何没有更加拿得出手的证据？

杨晓光表示，中国欢迎那些不带偏见、真正希望了解新疆发展情况的人士去新疆访问，但坚决反对任何居高临下的有罪推定。根据中国有关规定，外国记者在遵守中国法律、履行相关手续前提下，可以赴新疆采访。

