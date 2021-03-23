报告：近10年深圳投资活跃度在中国居首

商业查询平台天眼查23日发布的《中国城市投资环境发展报告》显示，近10年来，中国36个城市企业数量平均涨幅达259%；36个城市中，深圳的投资活跃度最高。

据中新社报道，官方数据显示，2020年中国国内生产总值迈过百万亿元人民币大关。各大城市的企业数量显著上升，2011年至2020年10间，中国36城企业数量平均涨幅达259%。2020年，拥有百万家企业的城市上涨到26个，在2011年只有五个。

从行业布局来看，消费“压舱石”作用持续彰显。报告指出，2020年，消费生活相关企业数量占比近三成。同时，人工智能、工业互联网等数字经济蓬勃发展。报告显示，近10年，人工智能、机器人、无人机等智能制造行业的企业数量年复合增长率超30%，新兴产业已经崛起。

从城市发展格局来看，城市间“抱团”协同发展的格局正在显现，城市群内投资集聚效应明显。以京津冀、长三角、珠三角、成渝与长江中游五大城市群为例，报告指出，10年来，逾60%企业投资流向其所在城市群，超50%的被投资来自于其所在城市群。

其中，长三角城市群“抱团”发展最为突出。报告数据显示，过去10年，位于长三角地区的企业对内投资次数占比，与被投资次数占比，均位列五大城市群首位。

中心城市对区域经济活动拉动明显。过去10年，深圳投资活跃度全中国居首，上海和北京居于第二和第三位。此外，南京表现亮眼，位列全中国第四。天眼查数据显示，近三年在南京注册的企业增速年年高于深圳、上海和北京。

西部城市成都和重庆投资活跃度均位列前10。以成都为例，因对云服务的需求进一步加大，企业服务成为成都特色产业之一。报告指出，成都目前有超64万家从事企业服务的企业，数量仅次于北上广深。