研究：将冠病患者手术延后七周可减死亡风险

香港中文大学（中大）23日公布，中大与海外外科专家联合研究发现，确诊病人若于确诊后六周内接受手术，会增加术后的死亡风险，研究建议将手术延至确诊后第七周或之后进行。

据中新社报道，这次研究由45个来自中大医学院外科学系、麻醉及深切治疗学系专家和香港医院管理局新界东联网医生，联同全球逾15000个外科专家组成的COVIDSurg Collaborative进行，由英国伯明翰大学专家领导，目标为冠病病人建议最佳的手术时机。

研究共收集来自116个国家、1674间医院的14万727个病人数据，覆盖亚洲、美洲、欧洲、非洲和大洋洲，是全球其中一个最大型、覆盖地域最广的外科研究。

研究团队发现，病人于确诊后的六周内，症状仍未消退的情况下进行手术，会出现较高的术后死亡风险。这次研究显示将手术延后七周进行较理想，但同时需要平衡病人的健康状况及接受手术的迫切性。研究结果最近已于国际学术期刊《Anaesthesia》发表。

中大医学院外科学系教授吴兆文介绍，香港至今有超过11000个确诊病例。大部分病人已出院，当中部分正等候接受非紧急外科手术。吴兆文提到，有一名在沙田威尔斯亲王医院接受治疗的直肠癌病人确诊，这次研究数据将有助团队为他计划更理想的手术时间，减低术后风险。