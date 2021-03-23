中俄外长声明：反对以推进民主为名干涉别国内政

俄罗斯外交部长拉夫罗夫昨起展开对华访问，并在广西桂林与中国外长王毅会晤，双方今天发表联合声明称，支持召开联合国安理会常任理事国峰会，反对将人权问题政治化，并称以“推进民主”为借口干涉他国内政不可接受。

据中国外交部网站消息，联合声明呼吁国际社会搁置分歧，维护世界和平与地缘战略稳定，推动构建更加公正、民主、合理的多极化国际秩序。

声明包括四点内容，在人权方面，声明指出，各国应同等重视、系统推进各类人权，反对将人权问题政治化，摒弃借人权问题干涉别国内政和搞双重标准，在平等和相互尊重的基础上开展该领域对话。

在民主方面，声明说，民主模式不存在统一的标准，以“推进民主”为借口干涉主权国家内政不可接受。

声明还说，国际法是人类社会发展的基石，各国无一例外均应坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。

中俄两国认为，在国际政治动荡加剧的背景下，亟需召开联合国安理会常任理事国峰会，以便通过直接对话探讨全人类共同问题的解决途径，维护全球稳定。

声明也提到，国际社会应坚持践行开放、平等、非意识形态化的多边主义原则，努力维护多边体制的权威性，提高多边体制的有效性，完善全球治理体系，共同维护和平与战略稳定。