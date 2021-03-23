山西一批“85后”干部集中履新

稍早前进入山西临汾市委组织部公示的年轻干部梁少杰和杨景宁，近日分别获任隰县代县长、永和县代县长，成为当地基层年轻干部新成员。

根据澎湃新闻报道，今年36岁的“85后”年轻干部梁少杰为山西文水人，在职研究生学历，2005年3月加入中国共产党，2006年8月参加工作。他曾任省委组织部组织一处副处长，省直属机关事务管理局人事处副处长、处长，去年7月任永和县委副书记、坡头乡党委书记（正处长级）。

今年37岁的杨景宁是山西闻喜人，在职研究生学历，2004年4月加入中国共产党，2007年3月参加工作。他曾任山西出版传媒集团综合办公室副主任，省新闻出版广电局规划发展处（行政审批管理处）副处长，省委宣传部反非法反违禁处（省“扫黄打非”办公室）副处长，政策法规研究室副主任，政策法规研究室二级调研员，去年8月任隰县县委副书记、二级调研员、阳头升乡党委书记。

报道指出，近段时间山西一批年轻干部集中履新。例如，例如同为“85后”的河曲县委书记石光源、灵丘县委副书记、代县长张磊、平城区委副书记、代区长郭政以及出生于1983年的云冈区委副书记、代区长董雄伟等。

山西去年启动了“墩苗”计划：陆续选派年轻厅级干部到县委书记岗位任职，在吃劲岗位“墩苗”历练；选派年轻处级干部到乡镇党委书记岗位任职。