中国外交部：不惧西方国家协调行动

中国外交部发言人华春莹今天在回应西方国家在涉疆问题上的行动时说，美国、英国、加拿大和欧盟不能代表国际舆论，他们的立场不代表国际社会的立场，因此对他们的协调行动完全不担心。

根据澎湃新闻报道，有记者在今天举行的中国外交部例行记者会上指出，昨天通过的一系列制裁是西方国家第一次在涉疆问题上采取协调和共同行动，问中方是否担心。

华春莹表示，这显然是有协调的行动，但中国一点都不担心。她解释说，因为美国、英国、加拿大三国人口加起来也就占世界人口的5.7%，加上欧盟所有的人口，也就占世界总人口的11%左右，而中国的人口占了世界总人口的五分之一。这几个国家的声音不代表国际舆论，他们的立场不代表国际社会的立场，他们更没有权利、没有资格代表国际社会。

华春莹说，中方的朋友圈实际上是越来越大，上述几个国家代表了以美国为首的西方国家的一些价值和主张，而他们的所作所为，他们在所谓人权、民主问题上显示出来的霸道、虚伪，他们的表演越来越让世界人民看得非常清楚了。

华春莹说，希望他们能够反躬自省，好好地去检视一下自己，正确认识自己，然后学会以平等和尊重的态度与其他国家打交道。

华春莹指出，世界上所有的国家，无论大小、贫富、强弱都是平等的一员，每一个国际社会的一员都应该平等相待，相互尊重，而不能动辄基于一些谣言和谎言去干涉别国的内政。这几个国家的政客和外交官们，应该重新去上一上课，去认识一下怎么样才能够正确地认识中国，理性客观地看待中国，才能够分辨那些谎言，不要基于一些谣言和谎言来制定他们的外交政策，特别是面对中国这个14亿人口大国的时候，他们应该学会以平等和相互尊重的态度来与中国对话和打交道。

对于记者提及的“民主同盟”，华春莹指出，民主是人类发展成就之一，其标志是以立法形式确保权力属于人民，即公民有权管理国家事务及合法行使权力。民主模式不存在统一的标准。应尊重主权国家自主选择发展道路的正当权利。以“推进民主”为借口干涉主权国家内政不可接受。

华春莹还说，世界上最发达、最富有的国家，医疗条件最先进的国家面对冠病疫情却眼睁睁地看着自己的人民几十万人就这么死于疫情，质问“这是民主吗？”

华春莹强调，中国的民主才是最广泛、最真实的民主。所以如果这些国家只是想讨论民主，中国非常欢迎。但是如果他要摆出一副人权教师爷或者民主优越这种姿态居高临下地来教训中国，基于谣言和谎言来干涉中国内政甚至横加制裁的话，那对不起，中国只能礼尚往来。