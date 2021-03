下午察：中国反击制裁的对象是什么来头？

欧盟、美国、英国以及加拿大当地时间周一(22日)宣布,就中国新疆人权问题对中国官员发起制裁行动。

在这轮制裁行动中,欧盟最先发表声明,于当地时间周一早晨宣布制裁四名新疆官员和一个实体,制裁范围包括禁止入境以及冻结他们的国外资产。这也是欧盟自1989年以来,首次针对中国实施制裁。

对此,中国外交部立刻做出回应,称欧盟的制裁“基于谎言和虚假信息”,并宣布制裁欧盟10名人员和四个实体。“相关人员及其家属被禁止入境中国内地及香港、澳门特别行政区,他们及其关联企业、机构也已被限制同中国进行往来。”

据中国外交部官网发布的名单,这10名被制裁的人士分别是:欧洲议会议员彼蒂科菲尔、盖勒、格鲁克斯曼、库楚克、莱克斯曼,荷兰议会议员舍尔茨玛,比利时议会议员科格拉蒂,立陶宛议会议员萨卡利埃内,德国学者郑国恩,瑞典学者叶必扬。

至于四家实体,则是欧盟理事会政治与安全委员会(Political and Security Committee of the Council of the EU),欧洲议会人权分委会(Subcommittee on Human Rights of the EU Parliament),德国墨卡托中国研究中心(Mercator Institute for China Studies),以及丹麦民主联盟基金会(Alliance of Democracies Foundation)。

民众在横跨香港维多利亚港的渡轮上拍照。(法新社)

谁是彼蒂科菲尔?

在制裁名单中出现的欧洲议会议员里,以彼蒂科菲尔(Reinhard Bütikofer)最受关注。研究中国新疆政策的权威专家郑国恩(Adrian Zenz)和瑞典学者叶必扬(Bjorn Jerden)也成为了目标。

今年68岁的彼蒂科菲尔,来自德国绿党,同时也是欧洲议会对华关系代表团团长。据报,他过去多次就新疆、香港人权等议题抨击中国。

曾与彼蒂科菲尔有过多次公开辩论的中国人民大学欧盟研究中心主任王义桅接受《环球时报》访问时说:“中国早就该制裁他了!现在才制裁,我觉得已经非常克制。”

今年68岁的彼蒂科菲尔,来自德国绿党,同时也是欧洲议会对华关系代表团团长。(互联网)

也是中国人民大学国际事务研究所所长王义桅说,彼蒂科菲尔原本是德国左派人士,最早学马列主义出身,自称读过《毛泽东选集》,并经常引用毛泽东语录“教育”中国人,后来却几乎成为一个逢华必反者,这些年“在很多事情上死死咬住中国”。

2019年,彼蒂科菲尔曾在欧洲议会会见香港民运代表人物之一黄之锋;前段时间,他也在欧洲议会内反对欧盟签署中欧全面投资协定。

去年10月,以彼蒂科菲尔为首的40多名欧洲议会议员,还曾致信欧盟电信部长以及高层官员,称中国通讯设备运营商华为、中兴等企业受中国政府控制,对西方国家政府、企业和民众展开间谍活动,并要求将这些中企列为高风险供应商。

彼蒂科菲尔形容中国制裁“荒谬”

面对中国的制裁,彼蒂科菲尔向德国之声表示“荒谬”,并称:“我认为他们(中国)低估了民主国家的应对能力。”

彼蒂科菲尔强调,欧洲议会将会就制裁一事回击:“没有我们欧洲议会的批准,欧中之间就不会签署什么协议。”

他这番话明显指向欧中双方去年12月底宣布“完成谈判”的中欧全面投资协定,该协定尚未正式签署;按照原先计划,该协定力争在2022年法国任欧盟轮值主席国期间予以签署并交欧洲议会批准通过。

根据早前披露的协定内容,中国将放宽在高端制造业、服务业等领域的外国公司准入门槛,不再强迫外企与中方分享敏感技术,并承诺在补贴国有企业方面更加透明,禁止国企歧视外国投资者。

七年前就启动的中欧投资协定谈判,终于在2020年倒数第二天宣告完成。有报道称,这场一度陷入僵局的谈判,最终由中共总书记习近平亲自介入,决定在市场准入、公平竞争环境和可持续发展等领域做出妥协。(互联网)

德国瑞典学者也被制裁

中国制裁名单中除了上述在新疆问题上对中国穷追猛打的欧洲议会议员等政治人物,也包括了学者如德国人类学家郑国恩。

现年47岁的郑国恩因其对新疆再教育营(中国官方称职业技能教育培训中心)的研究而受到关注。他是美国共产主义受害者纪念基金会的中国问题资深研究员,2016年起开始发表新疆相关研究报告,包括指新疆的棉花采集工人被迫劳动。

美国去年曾以新疆实施强迫劳动为由,限制进口新疆的棉花和服装等产品。美国当时并未引述郑国恩的研究,但外界普遍认为郑国恩的研究是制裁的依据。

郑国恩本月2日再次发布最新报告,称新疆有两种大规模、政府支持的强迫劳动项目在运行,包括新疆再教育营项目以及农村剩余劳动力转移就业项目。

现年47岁的郑国恩因其对新疆再教育营(中国官方称职业技能教育培训中心)的研究而受到关注。(互联网)

具有中国官方背景的天山网接着在9日报道,新疆维吾尔自治区部分企业和民众指郑国恩散布“强迫劳动”等涉疆谣言,导致他们声誉受损并遭受经济损失。他们已向新疆地方法院提起民事诉讼申请,要求郑国恩赔礼道歉、恢复名誉并赔偿损失。

郑国恩涉及新疆的言论长期以来受到中国官方关注,中国外交部近半年内曾两次在例行记者会上点名批评他。因此,此次他被列入制裁名单,并不让人意外。

中国政法大学国际法学院院长孔庆江向香港《大公报》指出,中国会制裁郑国恩,主要是因为认为他就新疆维吾尔人人权问题“提供的谎言和虚假信息”,促成欧盟出台对华制裁措施。

新疆喀什一所再教育营。(法新社)

而另一名被制裁的学者、瑞典国际事务研究所亚洲计划主任叶必扬,近年来也不断地发表文章、接受访问,就新疆、香港、中国外交等各项议题上抨击中国。

中国、瑞典关系过去一向密切,瑞典于1950年1月14日承认中华人民共和国,1950年5月9日同中国建交,是第一个与中国建交的西方国家。中国2005年在瑞典斯德哥尔摩大学开设第一所孔子学院,这也是欧洲第一所孔子学院。

两国关系直到2015年后才因为中国逮捕瑞典籍华裔书商桂民海一事而开始陷入纷争,桂民海曾是香港铜锣湾书店的股东。叶必扬本月12日接受台媒采访时就说,2018年以来,瑞典人对中国的印象开始恶化;香港问题更进一步加深瑞典人对中国的负面印象,也让人担忧中国政权对中国以外地区的民主产生威胁。

民调显示,瑞典民众对中国的负面感觉在欧洲居冠,在全世界则仅次于日本民众。

去年4月底,瑞典关闭所有孔子学院后,叶必扬指出,这表明瑞典对中国的强硬立场。他并说,“瑞典有关中国的舆论已变得越来越负面”。

叶必扬的这些表态,看在中国眼里,扮演的就是反华旗手的角色,被列入制裁名单也是可以预期的。

瑞典国际事务研究所亚洲计划主任叶必扬,近年来也不断地发表文章、接受访问,就新疆、香港、中国外交等各项议题上抨击中国。

德国墨卡托中国研究中心曾被中国官媒“起底”

至于被中国制裁的四个实体,以德国墨卡托中国研究中心(简称MERICS),以及丹麦民主联盟基金会最受外界关注。

根据MERICS官网,该机构于2013年由德国最大的私人基金会墨卡托基金会斥资成立创立,是欧洲最大的当代中国研究机构,并拥有20名全职研究人员。

MERICS经常发布不利于中国的报告或言论。例如,MERICS专家德林豪森(Katja Drinhausen)去年12月受访时说,德国大众汽车(Volkswagen)在新疆设厂这件事会为该公司带来麻烦,因为大众等于间接支持中国官方的政治宣传,让人误以为新疆情势平静。

《环球时报》2017年3月曾刊登文章,质疑MERICS在中国研究里有“政治化”色彩,并称自家记者过去几年多次申请实地采访这家位于柏林市中心的智库,无一例外遭到对方回绝。而MERICS虽一向强调自身是一家独立的研究机构,但拿得出手的研究成果并不多。

另一家被制裁的机构丹麦民主联盟基金会,则在去年6月被中国驻丹麦大使馆点名批评。

原因是该基金会以视频会议方式举行会议,并邀请台湾总统蔡英文,以及黄之锋参加。中国驻丹麦大使馆当时指此举违反一个中国原则,干涉中国内政,是对中国的公然挑衅。

丹麦民主联盟基金会由丹麦前首相、北约前秘书长拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)创办,目的是串连全球支持民主的力量和讨论民主国家面临的挑战。香港前民主党立法会议员许智峰去年12月成功弃保潜逃,以制造假行程欺骗香港法庭和警方来协助他的丹麦政治人物,据报就包括了拉斯穆森。