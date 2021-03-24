中国央行强调境内存储跨境金融报文信息的必要性

中国央行周二称，有必要将跨境金融报文信息存储在境内，并基于内部风控和监管需要使用。中国央行此举恰逢美欧等西方国家协同对中国官员实施制裁。

据路透社报道，央行网站刊登的答记者问指出，上述措施有利于实现穿透式监管和跨境离岸数据的统筹监测，更好地识别和管理与核心服务相关的运行风险和金融风险。

“建立本地网络集中点，主要目的是增进用户网络传输的稳定性、韧性和安全性，确保跨境金融信息服务连续处理。”央行称，目前，全球已有多家央行作出了类似安排，通过建立数据仓库进行合规审慎分析。

同时，用户通过接入本地网络集中点，可与SWIFT（环球银行金融电信协会）主干网建立稳定、韧性强和安全的连接，防止出现网络中断等异常情况。

中国央行表示，跨境支付业务的特殊性，交易链条长、节点多，单一机构无法完整掌握业务的终态和全貌，业务信息存在碎片化、不透明的情况，既不利于金融机构实时掌握集团内跨境业务的情况，也不利于监管部门开展监管工作。

中国央行此举恰逢美欧协同对中国官员实施制裁，中国亦快速予以反制。在中俄外长周二的会晤中，俄外长称，中俄均认为欧洲与西方的制裁是不可接受的。

新华社主管的参考消息网周二援引俄罗斯媒体称，俄罗斯联邦总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫在评估俄罗斯被迫脱离SWIFT的可能性时表示，反对俄罗斯的国家，特别是美国，制裁俄罗斯的欲望还在持续增长，因此不能排除任何一种威胁。

国信证券报告指出，SWIFT是银行间传递信息的一个标准化体系，其本身是一家政治中立的国际组织，但屡次受美国“要挟”而将部分国家或银行踢出体系。SWIFT目前缺乏有效的替代品，因此受到制裁的国家或机构将难以进行跨境支付结算，其经济运转将受到很大影响。

作为位于比利时的机构，SWIFT需要遵守比利时及欧盟的法律，美国原则上不能直接指使SWIFT；因此美国需要通过说服欧盟去制定相关法律，进而让SWIFT停止为某些客户提供服务。

以伊朗为例，2012年欧盟对伊朗实施制裁，制裁内容包括要求金融信息服务商不得为受欧盟制裁的伊朗银行提供服务，SWIFT于是遵守欧盟的法律，停止为伊朗提供服务。

去年7月，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员徐奇渊曾撰文指出，美国通过SWIFT对中国香港、中国内地进行金融制裁的可能性极小，但对单个金融机构来说，局部、中等程度的精准制裁完全是有可能的，而且这种可能性正在上升。