陈建文任广东省委常委、宣传部部长

中共中央和国家机关工委副书记，中国文联副主席陈建文空降广东，接替张福海担任省委常委、宣传部长。张福海此前已经转任广东省委秘书长。

综合《星岛日报》与《新京报》报道，陈建文1965年9月生，福建龙海市人。1986年他从福建师范大学毕业后在福州广播电视大学当了七年教师，1993年起在北京师范大学读文艺学硕士研究生，期间任中华全国学生联合会驻会执行主席，1996年8月毕业后留校工作，先后任党委办公室干部，中共党委办公室副主任兼党办部门工会主席，中共党委学生工作部部长、学生处处长、本科生院副院长。

2002年4月，他任职北京市委宣传部，历任研究室调研员、宣传处处长、理论处处长、文化处处长、副巡视员，期间获北京师范大学文学博士学位，2009年12月任首都精神文明建设委员会办公室副主任。

2011年4月，陈建文任中国文联理论研究室主任，2014年3月任办公厅主任，次年1月晋升党组成员、书记处书记、主席团委员，期间兼任了两年办公厅（计划财务部）主任。

2019年1月，中国文联十届四次全委会第一次全体会议上，增选陈建文为第十届中国文联副主席，继续担任书记处书记。去年6月，他调任中央和国家机关工委副书记，至此番履新广东。

今年2月底，广东省委常委班子也有调整：原任中央纪委国家监委驻交通运输部纪检监察组组长、交通运输部党组成员宋福龙，调任广东省委常委、省纪委书记，后同时担任省监委代理主任。