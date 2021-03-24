欧盟制裁后 中国驻德等多国大使分别提出交涉

在欧盟宣布就新疆问题制裁中国后，中国驻德国、丹麦、比利时、荷兰大使分别向所在国外事部门提出严正交涉。

据中国驻德国大使馆网站消息，中国驻德国大使吴恳23日紧急约见德国外交部国务秘书贝尔格，就欧盟外长会借口所谓新疆人权问题作出单边对华制裁决定，向德方提出严正交涉，并通报中方有关反制措施。

吴恳就涉疆问题阐述中方立场时强调，此次事件完全是欧方挑起，中国必须予以回应，并敦促包括德方在内的欧方立即停止和纠正错误做法。

据中国驻丹麦大使馆网站消息，中国驻丹麦大使冯铁23日也就欧盟制裁向丹麦外交部提出严正交涉。

冯铁表示，欧盟基于谎言和虚假信息，罔顾事实、颠倒黑白，以所谓新疆人权问题为借口对中国有关个人和实体实施单边制裁，粗暴干涉中国内政，公然违反国际法和国际关系基本准则，严重损害中欧关系，中国表示坚决反对和强烈谴责。

冯铁表示，欧盟的所作所为是典型的冷战思维的表现，早应抛弃，敦促欧盟和丹麦反躬自省，纠正错误，不要再以“人权教师爷”自居。

据中国驻比利时大使馆网站消息，中国驻比利时大使曹忠明23日会见比利时联邦副首相兼外交大臣办公室主任埃弗拉尔，就欧盟对华实施单边制裁事提出严正交涉。

曹忠明表示，中国对欧盟基于涉疆谎言和虚假信息搞对华制裁表示坚决反对和强烈谴责，决定对包括一名比利时议员在内的10名欧方人员和四个实体实施制裁是捍卫自身合法权益的正义之举。

曹忠明指出，中国对比利时议会近期出现的涉疆提案高度关切，要求比利时尊重客观事实，摒弃对华偏见，停止利用涉疆问题干涉中国内政。

据中国驻荷兰大使馆网站消息，驻荷兰大使谈践22日就欧盟制裁向荷兰外交部提出严正交涉，对欧方决定表示坚决反对和强烈谴责，并通报中方有关反制措施。

谈践指出，敦促荷兰及欧盟认识到错误严重性并纠正错误，停止对抗，不要在错误的道路上越走越远。

欧盟22日就新疆人权问题对中国实施制裁后，北京迅速回击，宣布对欧盟有关机构和人员实施制裁，制裁名单包括10名人员及四个实体。

北京做出反击后，德国、法国、比利时、丹麦等国均召见中国大使，对北京方面对欧盟采取的制裁措施表示反对。