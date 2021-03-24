张文宏：疫苗接种率70%是底线上不封顶

冠病疫苗保护率并非百分百，如果有效率为90%，那么接种率还应进一步提高，70%是底线，最好能达到80%，上不封顶。

据上观新闻报道，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏今天在武汉举行的中国耐多药结核病超短程方案研究启动会上发表以上观点。

上海市卫健委昨晚发布消息称，3月25日上海将正式启动60岁及以上人群和在沪外籍人士的疫苗预约接种，张文宏表示，希望有更多市民参与疫苗接种。

张文宏坦言，疫苗诞生至今，全球对于疫苗的争议始终未歇。因此，对于一个新疫苗的面世，大众有各种担忧都是正常现象，但随着时间推移，但越来越多人接种后反馈没有问题，也会让更多人愿意接受它。“同时，我们必须意识到另外一个疫苗接种的必要原因：国际化。”

张文宏介绍，目前，国际上的发达经济体都在开展大规模疫苗接种，预计今年6月至9月将基本完成免疫屏障的建立，之后，世界开放，互联互通，若我们没有完成足够数量的疫苗接种，将面临很大的风险。“之前，我们可以通过物理隔离来解决，但未来，若更多经济体实现疫苗接种后群体免疫，我们也必须避免新冠病毒带来的、远远超过其本身的不良后果。”

他说：“我们按照数学模型计算，如果新冠病毒传播数以三计算（即一名患者可传染三人），那么需要完成70%的疫苗接种，其保护率才基本达标。但是这是最低要求，在许多情况下未必够。”张文宏解释，因为疫苗保护率并非百分百，如果有效率为90%，那么接种率还应进一步提高，最好能达到80%，上不封顶。