消息：马化腾会晤中国反垄断官员

两位直接知情人士透露，中国最大的社交媒体和视频游戏公司腾讯控股创始人马化腾本月会见了中国反垄断监管机构的官员，讨论了该公司的合规事宜。分析认为，这次会面是最具体的迹象，表明中国去年年底开始的前所未有的反垄断行动，可能很快盯上其他互联网巨头。马云旗下的阿里巴巴商业帝国去年首当其冲。

据路透社报道，上述两位人士和另一位直接了解此事的人士预计，腾讯是下一个面临更严格的反垄断监管调查的公司。腾讯的微信即时通信和移动支付应用程序在中国十分普及。腾讯周三将公布12月当季的业绩。根据路孚特的数据，分析师预计腾讯季度利润增长42%，尽管投资者将重点关注监管方面的动态。

知情人士说，远离公众视线一年多的马化腾本月在北京参加了两会，并在上上周拜访了国家市场监督管理总局（SAMR）办公室。马化腾是腾讯总部所在地广东省的人大代表，他要求与国家市场监管总局副局长甘霖和其他高级官员会晤。

腾讯控股和国家市场监督管理总局未回应置评要求。一位消息人士说，双方在会谈中讨论了腾讯控股如何能够更好地遵守反垄断监管规定。腾讯控股市值为7760亿美元（10442.71亿新元），是香港市值最高的个股。

第二位消息人士透露，国家市场监督管理总局反垄断局局长吴振国也参加了会议，他对腾讯控股的部分业务操作表达了担忧，并要求腾讯控股遵守反垄断规定。这两位消息人士说，国家市场监督管理总局正在收集信息并调查微信的垄断做法，以及这个应用如何破坏公平竞争和挤出较小对手。

暂时还不知道国家市场监督管理总局官员是否向腾讯高管指出该公司未遵守反垄断规定的具体案例。按营收衡量，腾讯控股是全球最大的视频游戏公司。

由于事属敏感，所有消息人士均拒绝具名。