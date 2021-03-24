中国国家网信办下架逾520APP

中国国家网信办今年2月以来严厉整顿网络生态乱象，目前已累计清理相关违法违规信息208万余条，处置账号7万2000余个，封禁违规主播7200余个，协调关闭、取消备案网站平台2300余家，下架APP520余个，专项行动取得积极成效。

据中新社报道，网信办今年2月起部署深入开展“清朗·春节网络环境”专项行动，集中整治群众反映强烈、影响上网体验的网络生态乱象，依法查处首页首屏生态不良、色情低俗信息引流、恶意炒作营销以及不良网络社交行为、网络暴力等问题。

整治期间，网信部门巡查发现了一批问题突出、顶风作案的网站平台。其中，360导航、UC浏览器、书旗小说推送违法违规信息为色情低俗小说引流；淘宝、拼多多部分店铺发布色情低俗图文信息；新浪微博部分账号发布淫秽色情网站链接；久久热、5号房、金牛棋牌、凌霄阁等网站发布色情低俗、赌博诈骗信息；趣头条推送低俗不良信息。

针对上述问题，视违规情节和问题性质，网信办指导属地网信部门对相关网站平台依法采取约谈、限期整改、暂停功能、限期下架、罚款等处罚措施，对问题严重的色情、赌博网站协调有关部门依法予以关停、取消备案，坚决查处相关违法违规行为。

网信办有关负责人强调，此次专项行动中发现存在问题的网站平台要抓紧整改，切实加强内容安全管理，各级网信部门要抓好督导检查，确保落实到位。