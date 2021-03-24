上海将启动60岁及以上人群疫苗预约接种

中国上海市宣布，按照“知情同意，自愿免费”的原则，该市从3月25日起启动60岁及以上人群冠病疫苗登记预约接种工作。

据上海发布微信公号消息，目前，针对上海市60-75岁身体健康、无禁忌症的社区居民，通过社区整建制登记预约接种，到指定社区接种点接种。60-75岁在职在岗人员也可选择参加单位整建制组织的疫苗接种，到大型临时接种点接种。76岁及以上居民根据接种进度安排，适时启动接种。

另外，从3月29日起，上海市根据“知情、自愿、自费、风险自担”原则，将在沪外籍人士中的适龄人群纳入国产疫苗（上市阶段）接种人群范围。

上海市目前使用的是国产灭活疫苗，全程需接种两剂。已参加上海社会保障医疗保险的外籍人士，享受与其他参保中国公民同等待遇。未参保的外籍人士，自费接种疫苗，费用为100元/剂（人民币，约20.6新元）。

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏今天在武汉一个活动上发言时表示，希望有更多市民参与疫苗接种。

他指出，目前国际上的发达经济体都在开展大规模疫苗接种，预计今年6月至9月将基本完成免疫屏障的建立，之后，世界开放，互联互通，若中国没有完成足够数量的疫苗接种，将面临很大的风险。

他还说，按照数学模型计算，"如果新冠病毒传播数以三计算（即一名患者可传染三人），那么需要完成70%的疫苗接种，其保护率才基本达标。但是这是最低要求，在许多情况下未必够。”张文宏解释，因为疫苗保护率并非百分百，如果有效率为90%，那么接种率还应进一步提高，最好能达到80%，上不封顶。