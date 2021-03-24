马斯克称赞中国气候计划

特斯拉首席执行官马斯克称赞了中国解决碳排放问题和发展经济的计划，并称从长远来看，中国将成为特斯拉的最大市场。

马斯克在接受中国央视采访时表示，中国本月早些时候公布的最新五年经济和社会蓝图中设定的碳排放目标给他留下了深刻印象。几天前，他试图打消中国政界对特斯拉汽车构成国家安全风险的担忧。

他在央视周二播出的采访中表示：“我非常有信心中国的未来将是美好的。中国正朝着成为世界最大经济体的方向发展，并在未来更加繁荣昌盛。”

他也表示：“我们生产汽车，从长远来看，中国将成为我们最大的市场，也是我们生产最多车辆、拥有最多客户的地方。”

据公开的监管公告显示，2020年，中国占特斯拉315亿美元（下同，约424亿新元）全球营收的约五分之一。美国是其最大的市场，销售额为152亿美元。

《华尔街日报》上周报道称，马斯克的电动汽车公司在中国受到审视，北京限制军方人员和重要国企员工使用特斯拉车辆。

报道引述知情人士称，中国有关部门担心特斯拉车辆收集的数据可能造成国家安全漏洞。

对此，马斯克在上周末的一个高规格中国论坛上向中国政界和商界人士表示，特斯拉绝不会将在中国或其他国家的汽车收集的数据提供给美国政府。

知情人士透露，其中一个担忧是，特斯拉汽车的内置摄像头会持续记录影像，获取车辆使用时间、方式、地点等数据，以及与车辆同步的手机联系人名单等资料。

近年来，数据和尖端技术的运用已成为美中摩擦和竞争的主要焦点。美国政府以国家安全为由对华为和小米等中国公司采取了惩罚性措施。

《华尔街日报》指出，特斯拉在中国基本上顺风顺水。2018年，这家总部位于美国加利福尼亚州的公司成为首家获准在中国建立独资工厂的外国汽车制造商，在中国生产其广受欢迎的Model 3轿车和Model Y紧凑型跨界车。而根据2018年4月才取消的规定，海外汽车制造商必须与当地合作方建立合资企业才能在中国生产汽车。

在央视这段90秒的采访片段中，马斯克赞扬了中国应对气候变化的承诺。中国国家主席习近平去年9月表示，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，争取2060年前实现碳中和；碳中和指二氧化碳净零排放。日本和韩国也很快作出承诺，努力在2050年前实现碳中和。

这位特斯拉创始人在谈到中国的目标时说：“这是非常进取的目标，我认为也是伟大的目标。我希望更多的国家实际上也能设定这些目标。”

