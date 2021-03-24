中国今年计划开展京沪磁悬浮高速铁路工程研究

中国交通运输部昨天下达2021年交通运输战略规划政策项目计划的通知，“京沪磁悬浮高速铁路工程研究”项目在列。

据澎湃新闻报道，计划文件显示，该项目的研究年限为一年，主管司局为部强国办，项目承办单位为中国铁道科学研究院集团有限公司。

此前，中国在国家层面已有计划开展高速磁悬浮相关技术的研发工作。

中国国务院新闻办公室去年12月发表《中国交通的可持续发展》白皮书。在针对该文件的新闻发布会上，国家铁路局总工程师严贺祥透露，国家铁路局正组织开展《“十四五”铁路发展规划》研究编制工作，其中包括推动铁路科技创新发展。即推动时速400公里级高速铁路关键技术、600公里级高速磁悬浮系统技术储备等重大科技研发，突破关键核心技术，提升企业创新能力，完善科技创新体制机制。

具体到京沪高速磁悬浮的通道建设，去年两会期间，全国人大代表、中国工程院院士、C919大型客机总设计师吴光辉就曾在小组会议上建议规划京沪磁悬浮快速通道。吴光辉当时表示，要抓紧形成磁浮装备产业和新的经济增长点，建议中央部委规划京沪磁悬浮快速通道，提速改造上海磁浮示范线，研究建设沪杭杭州-上海-宁波磁浮线，做好磁浮建设的社会宣传。

其实，目前已有多地规划开展高速磁悬浮项目研究。

比如，广东方面，今年2月，广东省自然资源厅官网发布《广东省国土空间规划（2020—2035年）》（以下简称规划）公众咨询，规划提出，预留建设沪（深）广高速磁悬浮通道（上海－汕头－汕尾－深圳－广州）和京港澳高速磁悬浮。

长三角方面，去年12月，中共中央、国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》全文公布。交通方面，《规划纲要》透露：长三角将积极审慎开展沪杭等磁悬浮项目规划研究。

此外，海南曾提出将时速600公里的高速磁浮列车作为海口至三亚轨道交通项目规划方案的备选方案之一；四川成都曾提出规划预留成渝时速600至800公里的超高速磁悬浮建设通道。