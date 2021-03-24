云南“80后白发书记”李忠凯转任副县长

曾引起广泛关注的云南“80后白发书记”李忠凯已从大姚县政协副主席兼湾碧乡党委书记，转岗为大姚县副县长。

据澎湃新闻报道，李忠凯的分工也在近期明确。在副县长任上，他负责文化和旅游、教育体育、卫生健康、妇女儿童、石羊旅游小镇开发建设工作，负责县人民政府新闻发言工作，履行抓分管部门党风廉政建设责任，负责分管联系部门项目投资、安全生产工作。

他还分管县文化和旅游局、县教育体育局、县卫生健康局、县红十字会、新华书店大姚分公司等。

如今负责大姚县人民政府新闻发言工作的李忠凯，在2018年曾因媒体报道而意外走红。

2018年11月，云南楚雄州委组织部发布的干部任前公示公告中，1980年8月出生的大姚县湾碧乡党委书记李忠凯头发花白。

公示之初，部分网友认为李忠凯照片和年龄差距较大，质疑其年龄造假，楚雄方面随后专门组织核查确定其年龄无误，舆论迅速发生反转。

云南网当时的报道提到，李忠凯所在的湾碧乡，是大姚县条件最艰苦、靠近金沙江的乡镇。大姚县委组织部相关负责人说，李忠凯在那里呆了数年，去的时候看起来比较年轻，但却因工作劳累导致头发变白而显老。

之后，李忠凯通过公示，提名为大姚县政协副主席候选人，后于2019年1月当选大姚县政协副主席。

官方简历显示，李忠凯出任大姚县政协副主席后一直兼任湾碧乡党委书记，直至出任大姚县副县长。

