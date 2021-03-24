海底捞曝人均消费上热搜 网民吐槽性价比低

中国“火锅一哥”海底捞昨天发布了2020年全年业绩公告，公告显示海底捞顾客人均消费2020年上升至110.1元（人民币，下同，约22.72新元）；此消息一出，马上引起网民吐槽，纷纷指“海底捞的性价比越来越低”，海底捞更因此登上了微博热搜。

据新浪财经报道，海底捞昨晚发布了2020年全年业绩公告，公告包含去年海底捞的净利润、顾客人均消费、员工收入等多项数据。

公告显示，海底捞2020年营业收入为286.14亿元，比2019年增长7.8%；年内溢利3.10亿元，比2019年下降86.8%；公司拥有人应占净溢利3.09亿元，较上年同期的23.45亿元下降20.36亿元。

公告也指出，海底捞顾客人均消费从2019年的105.2元上升至2020年的110.1元。具体来看，一二三线城市的顾客人均消费差距并不大，一线城市顾客人均消费116.2元，比三线以下城市高了16元。而作为营收“中流砥柱”的二线城市，顾客人均消费达到105.7元，比2019年高了6.3元。

对此，不少网民认为海底捞的性价比越来越低，原因是菜量与菜品都大不如前，且价格与其它火锅品牌相比没什么竞争力。

“差了，两个人随便一点就将近300元”“吃了两顿花了1500，海底捞我要高攀不起了！”“现在其他品牌火锅也都是人均一百多了。海底捞的主要问题不是贵，而是味道一般般。”

去年4月6日，中国多地网民曾在社交媒体反映海底捞门店菜品价格上涨，并因此批评海底捞；4月10日，海底捞对外发布致歉信，称涨价系管理层的错误决策，菜品恢复原价。