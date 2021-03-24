美媒：中国网贷平台助贷业务面临新限制

中国的互联网贷款机构将面临又一项监管措施，能带来手续费收入的业务可能受到限制，今后可能不得不以自有资产承担更多风险。

《华尔街日报》引述知情人士称，中国监管部门正考虑对所谓的助贷制定更严格的规定。助贷是指网贷平台对借款人进行评估，将他们与放贷机构对接，有时还帮助对未偿还贷款进行风险管理，但不会将自身的任何资本置于风险之中。

此前，作为该行业的另一种主要模式，与银行联合发放的贷款也已受到限制。今年2月份发布的规则要求，到2022年，互联网机构在单笔联合贷款中的出资比例不得低于30%。此前，这些机构在此类贷款中只出很少的资本，但从这些无抵押贷款中获取的利润分成比例却高得多。

《华尔街日报》指出，中国政府希望确保网络平台在贷款业务中承担责任，银行对网络贷款业务的风险有适当的控制，且消费者的数据不被滥用。中国政府一方面担心金融稳定，另一方面也希望抑制年轻一代的西式借贷和消费习惯。

上述人士称，近几个月来，中国央行和中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）的官员以及这些机构的顾问已经听取了业界的意见，并明确表达了不利于助贷业务的立场。

这些知情人士表示，监管机构计划对助贷作出定义。这将只涵盖简单的安排，即平台连接借款人和贷款机构，而银行需要自己进行风险评估并处理逾期还款等事宜。

其他情况下，将适用与联合贷款相似的资本要求。另一个可能的结果是：基本助贷的收入大大降低。

报道称，这些变化可能影响马云麾下陷入困境的金融科技巨头蚂蚁集团，但对规模较小竞争对手的打击可能更大，包括几家在美国上市的公司。其中的一些公司最近利用蚂蚁集团面临挑战之机增加了市场份额，它们的股价也大幅上涨。

拟出台的相关规定也可能给中国的小型银行带来难题，这些银行往往没有能力评估新客户的信用状况，也没有能力向拖欠贷款的借款人追讨欠款。

小额贷款行业评论员嵇少峰表示，在助贷模式下发放的消费贷款未偿还余额可能高达数千亿美元。嵇少峰曾在江苏省的银行监管部门任职。

嵇少峰说，大家都在屏息以待，因为圈内的人都知道这个巨大的漏洞，需要监管部门来做工作。

在毕马威中国（KPMG China）领导金融战略咨询业务的合伙人支宝才称，如果此类规则付诸实施，将对小型银行和金融科技公司造成巨大打击。

支宝才称，中小型银行通常没有足够的独立资源来处理风险控制和贷款拖欠问题。他表示，网贷余额中的80%以上主要依靠金融科技公司的数据和风控系统。

官方数据显示，截至今年2月份，中国消费者的短期贷款余额折合1.31万亿美元。目前还没有精确的细分数据，但这些债务中有相当一部分主要是基于金融科技公司进行的风险评估发放的，而大部分资金则来自金融机构。

这些变化给蚂蚁集团带来的困难可能要少于其他一些公司，因为蚂蚁集团的业务更偏重联合贷款。联合贷款虽然会占用资金，但可以带来利息和其他收费收入，需要分享的数据也更少。蚂蚁集团有时还通过把贷款重新包装成资产支持证券来转嫁风险。

《华尔街日报》引述知情人士称，蚂蚁集团的未偿还联合贷款规模比其已促成的贷款额多出逾一倍。相比之下，在美国上市的陆金所控股、360数科和乐信控股等企业则专注于助贷业务。

在某些方面，网贷机构已对其业务进行了一些调整。例如，助贷业务可与信用担保相结合，以帮助降低银行承担的风险。对于主要向小企业提供贷款的陆金所而言，这种操作很不寻常。陆金所表示，该公司已经转向更加可持续的风险分担业务模式，到今年年中，陆金所的一家子公司将为其发放的五分之一贷款提供担保。

不过毕马威的支宝才说，这种安排很可能被统一的资本要求规定所取代。

未来可能还将迎来更多的监管规则变化。据报道，中国央行1月份发表的一篇征信行业规范征求意见稿敦促各机构在评估小企业和个人的信用时，尽量少收集信息。如果这类规定出台，可能会使网贷平台更难识别优质客户并将其推荐给银行。

Sanford C. Bernstein分析师Kevin Kwek称，甚至在去年11月叫停蚂蚁集团重磅IPO之前，中国有关部门就已经对互联网公司的风险分担模式和使用消费者数据的做法表露出担忧。他说，看来全面的监管整顿尚未结束。