传播“杨振宁逝世”谣言微博大V被禁言90天

在中国社交平台传播“著名物理学家杨振宁近日逝世”谣言的一名微博大V被新浪微博禁言90天。

新浪微博虚假消息辟谣官方账号“微博辟谣”今天发布消息称，近日有部分账号在站内传播“著名物理学家杨振宁近日逝世”的相关谣言，站方于3月20日清华大学党委宣传部辟谣后，依据《微博社区公约》相关规定对此类谣言进行了处理。其中，账号@跑者子牛最早发布且影响恶劣，依据规定对该账号予以禁言90天的处罚。

微博博主@跑者子牛3月20日上午发布微博称，“确认了，杨振宁先生确实已经离世”。一个多小时后，清华大学党委宣传部当天辟谣，并称杨振宁当前身体健康。

随后，传播该假消息的博主@跑者子牛多次通过微博承认错误、道歉，并称将认真反省、检讨，并自罚停博至少三个月。

该博主道歉一事当时一度登上热搜，新华网微博还就此发表评论说，网络谣言屡见不鲜，大V们更应坚守社会责任，防止变成谣言生产商和传声筒。

评论还说，若真出了事，造谣者不能自罚三杯了事，塑造风清气正的网络环境，“除了自律，也需要他律”“罚酒三杯，那其实就是纵容了！”

99岁的杨振宁生于安徽合肥。1938至1944年就读于国立西南联合大学物理系，先后获学士、硕士学位。1948年获美国芝加哥大学哲学博士学位。

20世纪五六十年代，他先后创立“杨－米尔斯规范场”论（Yang-Mills Gauge Theory），提出“杨－巴克斯特方程”（Yang-Baxter Equation）。

杨振宁因与李政道共同提出弱相互作用中宇称不守恒原理而于1957年获颁诺贝尔物理学奖。他目前是中科院院士，清华大学高等研究院名誉院长、教授。