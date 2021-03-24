人权团体致信爱彼迎 促其撤回对北京冬奥赞助

150个人权团体周二（23日）致信爱彼迎（Airbnb）表示，基于北京对维吾尔人等少数族裔的压迫行为，要求其撤回对2022年北京冬季奥运会的赞助。

据美国之音报道，爱彼迎是国际奥委会的15个主要赞助商之一，其他的大型赞助商还包括可口可乐、三星、Visa、阿里巴巴、丰田、松下、英特尔等公司。爱彼迎由于特别强调企业社会责任，而成为了维权组织的首要目标。

报道称，在致爱彼迎首席执行官切斯基的信中，人权组织说如果赞助北京冬季奥运，爱彼迎公司是以牺牲维吾尔人和藏人权利为代价，推动人们前往中国旅游。

“爱彼迎粉饰中国糟糕的人权纪录，将国际法视为严重受限制的环境在公众面前加以正常化”，这封信写道，“爱彼迎不应当以牺牲维吾尔人和藏人的权利为代价来刺激旅游”。

美国之音引用这封信指出，由于中国政府对于藏人和维吾尔人的压制政策，“我们敦促爱彼迎撤回对北京2022年冬季奥运会的赞助。这将发出明确的信息，那就是爱彼迎反对人权侵犯，特别是多国政府已经认定北京对维吾尔人实施的种族灭绝”。

中国过去多次强调，新疆没有拘留营、强迫劳动，也没有发生过种族灭绝。

目前还没有赞助商愿意对此表态。美国之音早前引述分析人士说，如今世界各国还将重点放在防疫，并关注7月即将登场的东京夏季奥运会，所以赞助商还没有感受到巨大的政治压力。

美国史密斯学院经济学教授、同时也是奥运经济学专家的辛巴里斯（Andrew Zimbalist）表示，如果对新疆、香港、西藏等议题的抗议声浪持续不断，这对中国将是非常难堪的负面宣传，也会连累到奥运全球伙伴赞助商的声誉。