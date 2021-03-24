吴钊燮：美对台所有承诺都不走回头路

中国大陆与美国的高级别会谈闭门会谈的台湾内容引起关注，台湾外交部长吴钊燮今天（24日）透露，已接受到部分简报，他强调，台美关系绝对不会倒退，美国对台军售与对台安全承诺都不会走回头路。

据台湾《自由时报》报道，吴钊燮今天在立法院回应质询时说，美陆会谈后，台方已接受到部分简报，美陆就很多议题“没有办法有共识”。

他强调，台美关系绝对不会倒退，只是“有的看得到，有的看不到”，台湾人民将会持续感受到拜登政府友善，军售不会走回头路，美国对台湾的安全等各项承诺，“通通都不会走回头路”。

对于台湾议题成为美陆会谈焦点，引起外界担忧，吴钊燮说，不能单独看待美陆会谈，必须要看整个国际局势，比如美日印澳四方会谈，美日、美韩会谈，美国防部长访问印度，美国务卿后来也到欧洲参加北大西洋组织峰会，但美国高层没有到中国大陆，而是在美国领土见面，“这些都可以看到理念相近国家结合越来越紧密，针对中国问题，大家合作程度越来越高”。

国民党主席江启臣询问，政府是否会维持过去四五年的“亲美抗中”路线、在陆美对抗时要选边站还是要当桥梁，吴钊燮答说，希望与中国大陆之间有机会进行协商，但仍必须面对大陆施加的威胁，没办法回避。

吴钊燮还说，台湾在应处上有诸多弹性，但以“国家利益优先”的原则不变。