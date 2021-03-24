台立委称大陆海关禁台湾凤梨酥等进口

中国大陆自3月1日禁止台湾凤梨进口，今天又传出将禁止凤梨酥等凤梨制品输陆。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，民众党立委高虹安今天接获台湾糕饼业者陈情，称与他们合作的两岸物流业者通知，大陆海关关口口头提醒，不要再送凤梨酥来了，言下之意将禁止台湾凤梨酥进口。

高虹安随即致电向两岸物流业者求证，获知恐怕接下来不只是凤梨酥遭禁，更有可能台湾所有凤梨相关的食品都将不再能进入大陆。

报道称，高虹安在经济委员会质询相关议题，但经济部在答询时显然尚未获得消息。

高虹安批评说，一直以来台湾都猜测大陆会在禁止凤梨后有进一步动作，大陆媒体上个月也有报道警告，接下来不只要禁凤梨，还要禁止凤梨酥，因为凤梨酥使用猪油，而现在台湾的猪油可能来自美国进口的莱猪，但台湾经济部至今都不知情，也没有做准备。

高虹安质疑，先前凤梨被禁止输陆后，台湾掀起吃凤梨潮，但在政府仍未拿出有效配套措施的情况下，难道又要掀起另一股吃凤梨酥的风潮来因应吗？她提醒政府尽快拿出应变措施，减少业者损失。

对此，台湾经济部政务次长曾文生表示，“会尽快去了解”，并强调，所有食品都应通过合理的检验标准，否则其中可能包含太多不正常的贸易手段，他认为这对两岸关系并非好事。