中国发《2020年美国侵犯人权报告》批美式民主等

中国国务院新闻办公室今天（24日）发表《2020年美国侵犯人权报告》，报告分为序言、疫情严重失控酿成人间悲剧、美式民主失序引发政治乱象、种族歧视恶化少数族裔处境等，全文约1万5000字。

据央视新闻报道，报告指出，美国政府应对疫情任性妄为导致失控，美国人口不足世界总人口的5%，但截至2021年2月底，其新冠肺炎确诊病例数却超过全球总数的25%，死亡病例数占全球总数的近20%，超过50万美国民众失去了宝贵的生命。

报告称，美国民主制度失序引发政治乱象，进一步撕裂美国社会。金钱政治扭曲压制民意，选举成为富人阶层“独角戏”，人们对美国民主制度的信心下降至20年来最低点。

在种族歧视方面，报告显示，美国少数族裔遭受系统性种族歧视，处境艰难。有色人种在美国18岁以下未成年人中的比例约为三分之一，却占被监禁未成年人总数的三分之二。非洲裔新冠肺炎感染率是白人的3倍，死亡率是白人的2倍，被警察杀死的概率是白人的3倍。四分之一亚裔年轻人成为种族欺凌的目标。

报告还称，美国枪支交易和枪击事件创历史新高，人们对社会秩序失去信心。2020年美国共有超过41500人死于枪击，平均每天达110多人，全国共发生592起大规模枪击事件，平均每天超过1.6起。

报告认为，在抗疫需要全球团结的时刻，美国却执意奉行本国优先，推行孤立主义、单边主义，挥舞制裁大棒，霸凌威胁国际机构，残酷对待寻求庇护者，成为全球安全与稳定的最大麻烦制造者。