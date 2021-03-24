H&M拒用新疆棉被中国多个平台下架

瑞典服装品牌H&M今天发表声明拒用新疆棉花后，在中国立刻引发抵制浪潮。继中国电商平台京东下架该品牌所有商品后，淘宝、拼多多等也紧跟其后下架了所有商品。

综合观察者网、环球网、央视网和联合新闻网报道，H&M集团今天在网站发布的一份声明宣称：集团对来自民间社会组织的报告和媒体的报道深表关注，其中包括对新疆维吾尔自治区少数民族强迫劳动和宗教歧视的指控。

声明宣布，不与位于新疆的任何服装制造工厂合作，也不从该地区采购产品以及原材料。

消息传出后，中国网民涌至品牌官方社交平台留言，要求他们滚出中国市场；其中一条高赞留言为：“留着自己穿吧，恭喜你们这辈子不用再买衣服了”。

“共青团中央”今天上午在官方微博针对H&M的声明回应：一边造谣抵制新疆棉花，一边又想在中国赚钱？痴心妄想！随后还发图称“新疆棉花不吃这一套”。

京东今天率先下架所有H&M商品，获得中国网民叫好，他们还警告，如果淘宝、天猫等其他平台不跟进，就要发起抵制。

淘宝、天猫APP今晚最新搜索结果显示，所有“H&M”或“HM”均无结果，遭到阿里方面的屏蔽、下架。 目前，阿里巴巴方面并未就屏蔽和下架“H&M”一事作出回应。

包括京东、拼多多、唯品会、苏宁易购等在内的中国主流电商平台也都已无法搜到“H&M”的店铺及商品。

原本是该品牌大中华区男装代言人的中国知名演员黄轩今天下午通过工作室发布声明，称与H&M品牌已无合作，并表示“坚决反对以任何形式企图对国家及人权进行抹黑造谣的行为”。

中国知名艺人宋茜工作室今晚在官方微博发表声明称，宋茜女士及其工作室与“H&M”品牌目前不存在任何合作关系，国家利益高于一切。

声明还称，“宋茜女士及其工作室坚决抵制一切针对中国的污名化行为，坚决反对此类通过商业手段，抹黑、污蔑国家与民众的行径。特此声明！”

H&M集团瑞典总部媒体事务部门今天下午在接受媒体质询时称无法在电话中作出回应，将在查看邮件后回复。据中国媒体报道，截至发稿尚未收到回复。

