马化腾首次回应反垄断：积极配合监管

路透社引述知情人士透露，腾讯创始人马化腾早前与中国反垄断监管机构会面，讨论了腾讯如何能够更好地遵守反垄断监管规定；马化腾昨晚回应，会积极配合监管部门。

第一财经指出，这是马化腾首次回应反垄断议题。

近期陷入监管疑虑的腾讯昨天下午公布，去年第四季净利按年大升175%，并表示其金融科技业务的战略重点是积极配合监管机构，优先考虑风险管理，而非追求规模。

第一财经引述身兼腾讯董事会主席的马化腾说，总的来说尽可能做到合规，保证长远的发展。

腾讯总裁、执行董事刘炽平则表示，关于反垄断已经跟中国相关部门多次见面，对这方面要求跟政府都有定期会议，在会议当中谈及多项议题，期待能够打造一个健康的环境，让更多创新在中国发生。

路透社昨天引述知情人士说，远离公众视线一年多的马化腾，本月在北京参加了全国两会，并在两周前拜访了中国国家市场监督管理总局办公室。马化腾是腾讯总部所在地广东省的人大代表，他要求与国家市场监管总局副局长甘霖和其他高级官员会晤。双方在会谈中讨论了腾讯控股如何能够更好地遵守反垄断监管规定。

消息人士说，国家市场监督管理总局反垄断局局长吴振国也参加了会议，他对腾讯控股的部分业务操作表达了担忧，要求腾讯控股遵守反垄断规定。市监局正在调查微信的垄断做法，收集微信有关破坏公平竞争和挤压对手的信息。

中国近期加强对大型科技公司的监管，去年阿里巴巴关联公司蚂蚁集团在上市前两天被监管当局“叫停”，今年2月中国平台经济反垄断指南正式落地，明确“平台”为“互联网平台”；并分别对垄断协议、滥用市场支配地位案件、开展经营者集中等三类平台经济主要垄断行为的认定做出细化规定。