美证交会开始推出将中国公司摘牌规定

美国证券监管部门宣布最新监管措施，执行在美上市公司不受外国政府控制的法律，不遵守美国审计标准的外国公司将被逐出美国股票交易市场。规定专门列出了有关中国在美上市公司是否受中国共产党控制的规定。

据美国之音报道，美国证券交易委员会（SEC）周三（24日）公布了一项临时最终修正措施，执行《外国公司问责法》（HFCA）要求在美国上市的公司证明不受外国政府实体控制或拥有的规定。

美国证交会的声明提到，规定在美上市公司必须说明董事会中是否有中国共产党官员，并说明公司章程中是否含有中国共产党党章内容，并在年度报告中披露是否存在任何的海外安排和影响力。

报道指出，美国证交会加快宣布了临时规定的制定，原因是《外国公司问责法》要求必须在该法案签署成法的90天内开始推出规定。美国证交会目前正在就违规公司识别程序寻求公共评论。

美国证交会说，正在积极评估如何执行法案中不受90天期限限制的其它要求，包括识别程序和禁止交易要求。

美国前总统特朗普去年12月签署了《外国公司问责法》，旨在防范连续三年未能遵守审计要求的公司在美国证交所上市。共和党参议员肯尼迪（John Kennedy）与民主党参议员范荷伦（Chris Van Hollen）联袂推出了这项法案。

肯尼迪当时指出，中国政府多次未能允许美国公众公司会计监督委员（PCAOB）对在中国和香港注册的公司进行审计。

肯尼迪在去年12月18日的一份声明中说，“共产主义中国多年来一直是美国证券交易场地的霸凌，这在今天停止了。”