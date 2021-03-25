韩高级公职人员平均财产为814万元人民币

韩国政府公职者伦理委员会今天公开2020年高级公职人员定期财产变更明细，截至去年底1885名韩国高级公职人员的人均财产为14.1297亿韩元（下同，约人民币813.74万元——约167.92万新元），较上年度公开的财产增值1.3112亿韩元。

其中，79.4%（1049人）的人财产增值，20.6%（389人）的人财产缩水。

据韩联社报道，韩国总统文在寅的申报财产额为20.77亿韩元，一年来增值1.28亿韩元。青瓦台幕僚中，国家安保室长徐薰申报财产最多，为45.33亿韩元，增值约3亿韩元，国务总理丁世均申报44.93亿韩元，增值5.6亿韩元。

国务委员中，科技信息通信部长官崔起荣的财产最多，为119.31亿韩元。广域行政区首长中，世宗市市长李春熙（32.55亿韩元）居首，其后是京畿道知事李在明（28.64亿韩元）和庆尚南道知事金庆洙（7.42亿韩元）。韩国电力公社社长金钟甲以165.31亿韩元财产成为公职界首富。釜山市议员金钟翰财产增额（45亿韩元）居首。

报道指出，从财产规模来看，高级公职人员中52.5%的人财产低于10亿韩元，47.5%的人高于10亿韩元，其中21.3%的人20亿韩元以上，26.2%的人10至20亿韩元，24.8%的人5至10亿韩元，1至5亿韩元和1亿韩元以下的分别为22%和5.7%等。

另外，财产增值的1049人中，8.8%（132人）的人增额超过5亿韩元。分析指出，这主要是受去年不动产基准价格和综合股指上升等因素的影响。



