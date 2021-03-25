被集中抵制后H&M中国发声明 网民不买账

H&M“抵制新疆棉”事件在中国激起抵制浪潮，H&M中国昨天（24日）发布声明，称集团一如既往地尊重中国消费者，致力于在中国的长期投入与发展。但很多中国网友对其回应并不买账，批其避重就轻，“还在嘴硬！”抵制行动目前还在扩大，继多家电商平台下架H&M后，目前百度地图、高德地图APP也已屏蔽H&M地点。

H&M中国官微昨晚在微博发布声明说，H&M集团秉持公开透明的原则管理全球供应链，确保全球范围内的供应商遵守可持续发展承诺如《经合组织负责任的商业行为准则》（OECD Guidelines for Responsible Business Conduct），并不代表任何政治立场。

声明写道，H&M集团通过全球认证的第三方来采购更可持续的棉花，目的是支持世界各地的棉农采取更可持续的种植方式来种植棉花。H&M集团并不直接从任何供应商处采购棉花。集团一如既往地尊重中国消费者，致力于在中国的长期投入与发展，目前在中国与超过350家生产厂商合作，为中国消费者提供符合可持续发展原则的服饰产品。

对于上述回应，官媒人民日报评论官方微博表示，“H&M回应了，但在网友眼里，反而多了‘玩文字游戏’的味道，并不买账”。

评论称，此前该品牌跟风操弄新疆议题让人愤慨，“中国市场虽大，但不欢迎任何恶意中伤者；国家利益高于一切，‘吃饭砸锅’注定痴心妄想。”

中国官媒《环球时报》总编胡锡进则发文表示，那么多西方服装企业，H&M被中国互联网“单独拉出来吊打不能不说是它自找的”。

胡锡进说，遇到政治上的大风大浪，全球化企业应当有的表现是能往后缩就往后缩，“H&M则明显是在逞能，在错误的时间和错误的地点往前窜”。

他还说，理解地缘政治冲突加剧会让跨国企业左右为难，但跨国企业是被动屈从政治压力还是自以为是地主动逞能不难分辨，希望其他西方企业从H&M的例子中引以为戒。

很多中国网友也对H&M的回应并不买账，批其避重就轻，“看不出任何诚意！”“拒不认错，还在嘴硬！”

上周六，瑞典企业H&M发布声明称，对来自民间社会组织的报告和媒体的报道深表关注，其中包括的对新疆少数民族群众遭遇“强迫劳动”和“宗教歧视”的指控。H&M称，“瑞士良好棉花发展协会（Better Cotton Initiative，简称BCI）决定暂停在新疆发放BCI棉花许可证。这意味着我们产品所需要的棉花将不再从那里获得。”

官方资料显示，BCI于2009年在瑞士日内瓦注册，是一家非营利的国际性会员组织机构，在中国、印度、巴基斯坦和伦敦均设有代表处。目前，BCI在全球拥有超过1300家会员组织单位，主要包括棉花种植单位、棉纺织企业和零售品牌。

2019年5月之前，BCI上海代表处经常在公众号发布一些去新疆棉田考察的文章，介绍“新疆既是中国最大的优良产棉区，又是BCI良好棉花项目的集中地”。然而，到了去年10月，BCI突然在全球官网称，停止在新疆地区的一切现场活动，因为这里面临“侵犯人权”的指控。

本月1日，BCI上海代表处曾在微信公众号发布了一篇申明，称BCI中国项目团队严格遵照BCI的审核原则，从2012年开始对新疆项目点所执行的历年第二方可信度审核和第三方验证，从未发现一例有关强迫劳动的事件。

观察者网指出，美方威胁将禁止从中国新疆进口部分商品与BCI的声明前后相差不到一个月。目前，BCI去年发布在官网的英文声明无法查看，微信公众号的文章可以正常查看。

据中国媒体报道，在BCI的会员里还有很多熟悉的大品牌，除了H&M，优衣库、无印良品、GAP、宜家、Nike、Burberry、Adidas、New Balance等品牌都在列。

有网友也表示此前就陆续看到国外一些门店的衣服都挂上了BCI的吊牌，意味着不是新疆的棉花。

对于被指曾加入BCI，体育品牌安踏发布官方声明，表示正在启动相关程序，退出该组织。原本与该组织合作的初衷只是从全球和地区的环境保护角度出发，推动关于采购供应链的环境保护和可持续发展问题。声明还称，企业一直采购和使用中国棉产区出产的棉花，包括新疆棉，在未来也将继续采购和使用中国棉。

另据中新社报道，继多家电商平台下架HM后，目前，在百度地图、高德地图APP搜索“H&M”或“HM”，均没有搜到相关地点结果。此外，在华为等应用市场也没有搜到相关结果，多款手机应用商店下架HM商城APP。