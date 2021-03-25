Facebook称中国黑客对海外维族人进行网络攻击

美国社交媒体公司面簿（Facebook）24日表示，已经阻止了一批中国黑客利用该平台攻击居住在海外的维吾尔族人，这些黑客利用恶意软件让针对目标的设备受到感染从而实施监控。

据路透社报道，Facebook表示，这批黑客在安全行业被称为Earth Empusa或Evil Eye，他们的目标为活动人士、记者和持不同政见者，主要是维吾尔族人。

Facebook也说，被攻击的目标不到500人，大多来自新疆地区，但主要生活在海外，包括土耳其、哈萨克斯坦、美国、叙利亚、澳大利亚和加拿大。

该公司表示，大多数黑客活动都发生在Facebook之外，他们利用Facebook分享恶意网站的链接，而不是直接在该平台上分享恶意软件。

Facebook网络安全调查人员在一篇博客文章中指出：“这一活动具有资源充足、持续不断的特点，而幕后是谁则混淆不清。”

Facebook称，黑客组织使用Facebook虚假帐户，伪装成新闻记者、学生、人权倡导者或维吾尔族成员，与目标人士建立信任，诱使他们点击恶意链接，而这将使他们的设备被安装上间谍软件。

Facebook表示，黑客不仅使用看起来与热门维吾尔和土耳其新闻网站相似的域名建立恶意网站，还破坏了目标人士访问的合法网页。Facebook还发现，该黑客组织创建的网站以维吾尔主题的应用来模仿第三方安卓应用商店，比如一个祈祷应用和字典应用，这些应用包含恶意软件。

Facebook表示，其调查发现两家中国企业Beijing Best United Technology和Dalian 9Rush Technology开发了该组织使用的安卓工具。中国一直否认有关网络间谍的指控。

Facebook称，已经删除了不到100个该组织帐户，并禁止分享恶意链接，且已通知其认为是目标的人。

