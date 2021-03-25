赵克志在新疆调研六天：坚决挫败“以疆制华”图谋

中国公安部长赵克志在新疆调研时指出，要清醒认识当前反恐维稳斗争面临的风险挑战；同时要筑牢口岸边境防控防线，加强国际反恐怖合作，坚决挫败“以疆制华”“以恐遏华”的图谋。

中国警察网昨天透露，赵克志3月19日至24日在新疆调研，他先后前往乌鲁木齐、吐鲁番和新疆生产建设兵团。

资料显示，新疆建设兵团是中国在新疆经营大型农场和其他业务的准军事组织，成立于1954年。它致力于开垦荒地，改善新疆经济，但同时也是抵御地方暴动的堡垒。

近年来，不断有报告指新疆出现强迫维吾尔人等少数民族进行劳动的行为，而他们服务的主体正是新疆生产建设兵团。该组织周一（22日）被欧盟列入制裁名单。

据《北京青年报》旗下微信公众号“政知圈”报道，这不是赵克志第一次去新疆调研。2018年6月，就任公安部部长3个多月的赵克志在新疆调研了五天。当时，他先后前往乌鲁木齐、和田、喀什、克孜勒苏柯尔克孜自治州和新疆生产建设兵团第十四师，并主持召开多场座谈会。

而这次在新疆调研时，赵克志同样多次召开座谈会。他在座谈会强调，要坚决捍卫国家政治安全，坚决确保新疆社会大局持续稳定长期稳定。

针对反恐维稳斗争，赵克志表示，要清醒认识当前反恐维稳斗争面临的风险挑战，克服麻痹思想、松懈情绪、侥幸心理，坚持凡“恐”必打、露头就打，始终保持严打高压态势不动摇，着力解决深层次矛盾问题，努力实现更有利于长治久安的根本性变化。

同时，深入开展“去极端化”工作，大力加强暴恐音视频清理整治，扎实做好暴恐风险防范工作，坚决把暴恐威胁制止在萌芽状态、未发阶段。

他也提到，要筑牢口岸边境防控防线，加强国际反恐怖合作，坚决挫败“以疆制华”“以恐遏华”的图谋。此外，要大力推进反恐维稳法治化、常态化、精准化，加强反恐维稳队伍建设管理。

陪同调研人员包括公安部党委委员、副部长杜航伟，司法部党组成员、副部长刘志强，新疆维吾尔自治区党委常委、乌鲁木齐市委书记徐海荣，自治区党委常委、代理秘书长沙尔合提·阿汗自治区党委常委、政法委书记王明山，自治区副主席、公安厅厅长陈明国，新疆生产建设兵团副政委、政法委书记张文全

王明山和陈明国早前分别被欧盟列入制裁对象。欧盟表示，王明山在监督拘押维吾尔人方面“担任重要政治职务”。据报道，制裁范围包括禁止入境以及冻结他们的国外资产。这也是欧盟自1989年以来，首次针对中国实施制裁。

对此，中国外交部立刻做出回应，称欧盟的制裁“基于谎言和虚假信息”，并宣布制裁欧盟10名人员和四个实体。“相关人员及其家属被禁止入境中国内地及香港、澳门特别行政区，他们及其关联企业、机构也已被限制同中国进行往来。”



