“杀估值”大潮中贵州茅台被外资割爱

贵州茅台因其独特行业地位、稳健现金流等成为一些外资在中国A股中的最爱。然而，在过去一个多月的抛售潮中，外资也不吝割爱加速撤离，助推了茅台的跌势。

彭博社汇总香港交易所数据显示，截至3月23日，外资通过沪股通持有贵州茅台股数占上市交易股份总数的7.63%，创2018年11月以来低位。同时从春节后到3月17日，外资净卖出茅台近83亿元（下同，人民币，约17.12亿新元），为A股净卖出个股之首；该段时间内，外资整体净买入A股则超过220亿元。

彭博社指出，作为上证综指和沪深300指数中权重最大的股票，贵州茅台自春节后下跌逾23%，7000多亿元市值灰飞烟灭，也使得众多重仓的公募基金遭遇大幅回撤。不过，全球股市在流动性收紧担忧中的“杀估值”仍未结束，考虑到茅台过去三年间的最大涨幅已接近四倍，外资在高位了结部分获利盘也并不意外。

“在这个位置外资撤离是理性的，如果是本着对自己的钱和别人的资产负责的投资态度，也不应该进一步涌入了”，凌通盛泰基金公司基金经理董宝珍表示，“虽然茅台对很多人是精神信仰，但是在当下估值没有必要这么真切的爱了”。

经过本轮下跌后，贵州茅台的预测市盈率仍有46倍，高于其三年平均32倍的水平逾四成。公司将于三月底发布业绩，彭博汇总分析师预测显示，茅台2020年调整后净利润增速料为11%，为四年来最低。