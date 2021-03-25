王毅：中国赞赏沙特在涉疆问题上给予支持

中国国务委员兼外长王毅与沙特外交大臣费萨尔会面时说，中国赞赏沙特阿拉伯在涉疆、涉港、涉台等中国核心利益和重大关切问题上，始终给予中国理解支持。

王毅正展开中东六国的访问行程，首站抵达沙特阿拉伯。据中国外交部官网发布的消息，王毅昨天与费萨尔会面时表示，中沙是全面战略伙伴。在两国元首亲自引领下，中沙关系保持健康发展势头。面对百年变局和中东地区新形势，中沙关系的战略性更加凸显。双方有必要及时进行战略沟通，维护好两国共同利益。

王毅也说，中国支持沙特阿拉伯维护国家主权、安全和稳定，支持沙特阿拉伯走符合本国国情的发展道路，支持沙特阿拉伯在国际和地区事务中发挥更大作用，反对以所谓意识形态和价值观为借口干涉沙特阿拉伯内部事务。

他并强调，中国赞赏沙特阿拉伯在涉疆、涉港、涉台等中方核心利益和重大关切问题上始终给予中国理解支持。少数西方国家依据精心炮制的谎言就涉疆问题对中国进行所谓制裁，这是对中国内政的粗暴干涉，其实质是借涉疆问题遏制、打压中国。

“这种做法是要倒退到是非不分的‘丛林法则’时代，应当受到世界各国共同抵制。对中国的支持就是支持《联合国宪章》宗旨和原则，就是支持国际公平正义。中沙战略互信将在维护各自国家主权、民族尊严和发展权利的进程中得到进一步加强，并将为两国各领域合作开辟更广阔前景。”

美国、英国、加拿大以及欧盟，早前齐步就新疆人权问题对中国官员实施制裁。中国政府对此提出严厉抗议，并预示可能采取反制行动。这也是美国总统拜登1月上任后，首次协同盟友制裁中国。

费萨尔则表示，沙中关系源远流长、日益强劲，沙特阿拉伯对两国友好关系深感自豪，将全力推动两国关系向前发展，造福两国人民。

费萨尔也说，沙特阿拉伯认为，任何国家都有选择本国发展道路的权利，都应致力于服务本国人民，而不是听从别人的指令。没有任何国家比其他国家优越，也没有任何国家有权对别国指手画脚。不干涉内政原则是国际法中的明确原则。

“沙方反对对中国内政进行任何形式的干涉，愿同中方加强合作，共同维护国际秩序和稳定。”

