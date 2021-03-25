分析：中国和俄罗斯努力降低对美元依赖

俄罗斯外长拉夫罗夫本周在开始对中国的访问时呼吁，俄罗斯和中国需要减少对美元及西方支付系统的依赖，以抵挡他所称的西方意识形态议程。

过去几年，美国和中国的关系因贸易和国家安全问题而恶化，而俄罗斯和美国的关系一直紧张。

美国、欧盟、英国与加拿大周一以新疆人权问题为由，对中国官员实施制裁。这可能为西方国家联合制裁中国铺路。

路透社指出，美元在全球的主导地位使美国对全球金融体系拥有巨大的影响力；由于美国是全球最大的经济体和一些大型跨国公司的所在地，美国针对外国公司的行动也可能会产生深远影响。

鉴于美元和美国银行业在全球金融流动方面的影响力，美国主导着环球银行金融电信协会（SWIFT）的金融报文传送服务，全球的银行业者都用该网络做交易。理论上来讲，美国可利用这种影响力来削弱其他国家进入全球金融体系的机会。

香港特首林郑月娥去年表示，她不得不在家中存放现金，因为在中国实施《香港国安法》之后，美国的制裁举措导致她无法在香港开设银行帐户。

路透社分析，出于对与美国金融战加剧的担忧，中国一直在推动人民币国际化，同时寻求降低对美元的依赖。

为此，中国努力通过“一带一路”倡议促进人民币交易，并与俄罗斯等一些参与国签署了本币互换协议。

中国还一直鼓励使用SWIFT的本土替代品人民币跨境支付系统（CIPS）。据CIPS，该系统2019年每日处理1357亿元人民币（280亿新元）的交易。但中国多数跨境交易仍通过SWIFT系统进行美元结算。

同时，据美国财政部，10月中国持有的美国公债降至2017年以来最低水平，但之后就开始上升。

俄罗斯多年来一直在采取措施降低对美元的依赖，尤其是因2014年俄罗斯兼并克里米亚和乌克兰危机而与西方关系恶化以来。

俄罗斯和中国还寻求减少美元计价的双边贸易。据俄罗斯央行的数据，2020年前三个季度，俄罗斯以美元计价的对华出口占比从2013年全年的90%降至61%。

1月俄罗斯持有的美国公债为61.5亿美元，远低于2010年10月创下的纪录高位1763亿美元。

与中国类似，俄罗斯已经创立了自己的银行信息系统SPFS，以取代SWIFT。俄罗斯自己的银行卡支付系统MIR于2015年开始运行，近年来已经显著扩大了在本国金融交易清算所的作用。

俄罗斯在2月时也表示，出于多元化目的，已经在国家财富基金中增持了人民币和日圆。根据IMF数据，2020年第三季全球央行储备约有56%以美元形式持有，美元仍然是全球储备货币的首选。

人民币要迎头赶上，还需假以时日。

全球央行储备中仅有2%为人民币形式持有，尽管摩根士丹利的分析师预计到2030年，其比重可能提高到10%。

不过人民币国际化的热度正在重新升高，因为担心在最坏情况下，中国会被排除在美元结算体系之外，中国持有的大量美国债务将遭到美国当局的部分冻结或者没收。

中国央行呼吁金融机构扩大人民币贸易，并在直接投资中优先使用本币。中国还迅速推进主权数字货币的开发计划。

