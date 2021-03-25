美官员：料世卫溯源继续 或再访中国

一美国资深官员周三（24日）表示，美国预期世界卫生组织（WHO）的冠病疫情溯源调查将会要求进一步的研究，或许包括再次访问中国。

据路透社报道，美国驻日内瓦联合国代表团临时代办卡塞雷（Marc Cassayre）并表示，希望1月至2月在武汉市中心访问的WHO代表团，当时接触到了做出独立评估所需要的原始数据和人员。

世界卫生组织表示，由国际专家及其中国同行组成的团队料将在本周公布该份长篇报告。

卡塞雷在记者会上说：“我们希望这份报告将是基于科学，对全球了解病毒溯源真正迈出一步，如此我们才能对未来的大流行做出更好的准备。”他说，美国官员预计需要进一步工作来确认病毒的来源。“据我们推测，这很可能需要团队的进一步研究，可能前往中国或开展进一步讨论。”

调查受到延迟、相关渠道的担忧和中美争端困扰。在美国前总统特朗普在任期间，美国指责中国掩盖了疫情最初爆发时的范围。

一些团队成员曾指责中国不愿分享关键数据。那些数据可能显示病毒在2019年末首次确认前几个月就已经在传播。

世界卫生组织（WHO）专家组组长安巴雷克（Peter Ben Embarek）在标志着此次访问结束的新闻发布会上说，病毒可能来自蝙蝠，但不确定如何传播给人类。他实际上还排除了从实验室外泄的可能性。

WHO总干事谭德塞表示，“所有的假设保持开放”，并承诺维持充分的透明度。