H&M门店顾客排队试衣 店员对抵制潮不知情

“H&M声明抵制新疆产品”事件愈演愈烈，在中国共青团中央和官媒相继点名批评H&M品牌后，多家电商平台也下架其商品。不过，中国的H&M实体店似乎没有受到网络抵制浪潮的影响，据中国媒体报道，位于北京的实体店内仍有不少顾客选购，试衣间门口也有很多顾客排队。

根据中新经纬客户端消息，昨晚7时左右，有记者探访位于北京市西单大悦城的H&M门店时，询问了一位H&M的店员，在问及是否清楚公司声明抵制新疆产品一事时，该店员回复称：“不太清楚，我们有规定上班时间不让带手机。”

同时，另外一名款台负责结账的女店员也称：“我刚来上班，不知道(这件事)。”

此外，多名H&M店内的顾客在回复记者质询时，得到的答复基本都为“不知道”“不太清楚”。

也有一名刚刚选购完H&M衣服的男顾客表示：“看了新闻”，但当被要求进一步询问时，对方连连摆手不愿过多作答。

西单大悦城工作人员服务台在回应询问时称：“这个我不清楚，具体的问店铺。”

一些中国网民对此留言称，微博不是全世界，不知道情况很正常，不要为难工作人员。

在全球拥有超过5000家分行的H&M总部位于瑞典；截至去年11月，中国是该品牌的第四大市场。

H&M“抵制新疆棉”事件在中国激起抵制浪潮，H&M中国昨天发布声明，称集团一如既往地尊重中国消费者，致力于在中国的长期投入与发展。但许多中国网民对其回应并不买账，批其避重就轻。