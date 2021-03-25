中国官媒：H&M一边赚钱一边使坏

欧洲时装品牌H&M因发表声明拒用新疆棉花后，在中国引发抵制浪潮。人民日报客户端今天刊发评论，抨击H&M一边赚中国的钱一边使坏，“H&M你该掂量掂量了”。

这篇题为《一边赚我们的钱一边使坏，H&M你该掂量掂量了》的文章首先指出，H&M集团以有关组织恶意抹黑中国的谎言为由，发声明称其产品所需要的棉花将不再从新疆获得，立即引发众怒，被中国消费者谴责。

文章接着说，H&M尽管3月24日再度发声明“找补”，但并未赢得中国消费者宽宥，反而引发了更大怒火。

H&M中国官微昨晚在微博发布声明说，H&M集团秉持公开透明的原则管理全球供应链，确保全球范围内的供应商遵守可持续发展承诺如《经合组织负责任的商业行为准则》（OECD Guidelines for Responsible Business Conduct），并不代表任何政治立场。

声明写道，H&M集团通过全球认证的第三方来采购更可持续的棉花，目的是支持世界各地的棉农采取更可持续的种植方式来种植棉花。H&M集团并不直接从任何供应商处采购棉花。集团一如既往地尊重中国消费者，致力于在中国的长期投入与发展。

不过，人民日报客户端的文章说，身为国际知名服装企业的H&M集团，无视基本事实、无视新疆民众正义呼声、无视中国人民感情，跟随反华势力起舞，既愚不可及，也可憎至极。

文章并强调，H&M在中国做生意不是一天两天了，“如果真正尊重中国消费者，就不会放冷箭、捅刀子；如果真正致力于长期投入，也不会目光短浅，干出一些急功近利的勾当”。

文章也指H&M“这种站队，罔顾事实......无异于自绝于中国市场，自绝于中国消费者”。

文章最后强调：“新疆棉花不容泼脏水，中国不容抹黑，谁再一边赚中国的钱一边使坏，就该掂量利害！”