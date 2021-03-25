小米超越华为成为中国新晋智能手机之王

受美国制裁措施影响，华为的智能手机业务迅速下滑，而另一家中国科技巨头小米正在填补由此造成的市场空白。

《华尔街日报》昨天指出，总部位于北京的小米已成为中国新晋智能手机之王。随着华为客户的流失，包括印度和法国在内的多国消费者纷纷购买小米设备。临近去年年底时，小米的智能手机销量位居全球第三，仅次于苹果和韩国三星。

小米周三（24日）发布报告称，公司在全球多个地区的销量实现大幅增长，去年第四季度，西欧地区手机出货量大增57%，中国大陆手机出货量增长52%。该公司表示，去年的收入增长超过20%。

小米总裁王翔对记者表示，小米还有很大的空间。

随着小米飞速发展并在5G、人工智能和联网设备领域谋划未来，该公司也引起了美国官员的密切关注。今年1月，美国国防部将小米列入一份投资黑名单。然而与华为不同的是，到目前为止，小米成功地让美国法院暂停了该禁令的实施。

《华尔街日报》引述一名中国消费者称，由于小米的价格适宜，且还使用外国产芯片，因此性价比比华为更高。面对美国供应商的断供禁令，华为已加大对自主研发芯片的依赖。

报道指出，小米的重新崛起标志着该公司再现辉煌。企业家雷军在2010年创建了小米，通过向中国日益壮大的互联网消费者群体销售产品，该公司仅用五年时间就成为了中国智能手机市场的佼佼者。小米的产品包括手机和联网电饭煲等多种设备，特点是价格便宜且设计时尚，因此很快受到中国各地家庭的青睐，并迅速打入了邻国印度。

2018年，小米在香港进行了大规模的首次公开募股，雷军也获得折合15亿美元的股权激励。但随着华为和Oppo、Vivo等发展速度更快的智能手机新星崛起，小米在市场上陷入被动，该公司在中国市场的份额下降，全球业务增长也停滞不前。

此后，美国对华为的供应链进行了打压，切断了该公司获得智能手机芯片的渠道，并使得华为用户无法使用谷歌的Android智能手机软件。买家由此涌向了其他品牌，主要是价格具有竞争力且手机也使用Android系统的对手，其中包括小米。

根据研究机构Strategy Analytics的数据，华为去年在全球的智能手机出货量大幅下降22%，而小米的出货量则增长17%。

分析师表示，小米最大的增长来自于西欧和中国市场，凭藉积极的营销和成熟的销售网络，该公司从华为手中抢得了市场份额。小米的手机销量已连续三年在印度市场排名第一。去年第四季度，华为的销量仍位居中国市场榜首，但其国内市场份额在快速下降。

Strategy Analytics执行董事Neil Mawston表示，小米在华为流失份额的市场攻城略地。

小米本月说服华盛顿特区一名联邦法官暂时叫停今年1月特朗普任内实施的一项投资禁令，避免了像华为那样的遭遇。该禁令是在五角大楼将小米列入涉嫌与中国军方有关联公司的名单后出台的。这位联邦法官称，五角大楼把小米列入黑名单的理由存在严重缺陷，这些理由包括雷军曾在2019年获得中国政府表彰。

与华为一样，小米也不在美国销售智能手机，不过该公司确实通过在线渠道向美国消费者销售一些联网小设备，如电动滑板车和空气净化器。咨询机构Counterpoint Research的研究副总裁Neil Shah表示，过去一年，在华为曾经主导的一些市场，小米的较低价智能手机销售增长最快。

Shah称，这包括小米旗下的红米系列手机，该系列手机的价格通常在100美元至150美元之间。小米的低价智能手机与华为销售的同类大众市场设备竞争激烈，华为此类产品包括价格与红米相近的Nova和Y系列手机。

《华尔街日报》分析，小米面临的挑战是，还能从华为的困境中获益多少。与华为不同，小米并没有积极涉足苹果公司等企业主导的高价智能手机市场。小米也不像华为那样有数以十亿美元计的研发预算。

王翔暗示小米没有轻视华为。他称，自2010年小米诞生以来，竞争对手一直是非常多的。他也表示，小米会尊重，也会认真地对待这些竞争对手。

