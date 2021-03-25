港警列入粤港澳大湾区警察协会

香港逾3万名警员据报自动成为了粤港澳大湾区一个警察协会的成员，且今后可以透过相关协会与区内其他警察进行交流。

《星岛日报》今天指出，粤港澳警方早前在北京中央批示及港府支持下，成立了粤港澳大湾区警察协会。

据报道，这个协会今年1月根据香港《社团条例》已在香港注册。协会属于非营利团体，以团结、合作、服务为宗旨，并以促进粤港澳大湾区内警队及执法部门的交流为目标。香港逾三万名现职警务人员自动成为了协会成员。

香港警察在官方面簿专页称，随着粤港澳大湾区的发展，警队乐见中国大陆首个区域性的警察组织成立，期望借此新平台与大湾区内的警队及执法部门加强交流， 丰富协会成员间的体育文化活动，扩阔彼此视野，共同维持粤港澳三地良好社会治安。

香港警察也说，由于协会内的执法部门没有从属关系，因此协会的成立不会对执法部门的工作范畴或运作模式带来任何改变。

《星岛日报》透露，香港警察四个职方协会主席将成为协会执委，而警察福利部会为警员代为支付首年会费，每人100元人民币（约20新元），明年年费则由警员自行支付。此外，香港其他纪律部队人员则是协会的联系会员。

根据广东省社会组织管理局网站披露，粤港澳大湾区警察协会的会址，设在珠海市香洲区吉大路四号，会务范围包括“开展粤港澳大湾区警队业务培训，交流学习，理论研究，文体交流，维护权益，协作服务”。

