报告：美国未能有效对抗中国影响力

虽然美国前政府和现任政府都推出了倡议计划，但新的担忧是，美国在对抗中国不断上升的地缘政治影响力方面做得不够。

北京推出的“一带一路”倡议在过去八年中，在全球范围内对公路、铁路、发电厂和通信基础建设等项目提供了资助。

据美国之音报道，美国外交关系协会周二（23日）公布的一份特别工作组的报告说，“美国的不作为与中国的自信都造成美国的经济和战略困境。美国的撤出帮助制造了中国用一带一路倡议填补的真空”。

报道引述该分析报告指出：“虽然美国很久以前就对在亚洲各地促进基础建设，贸易和联结表示了兴趣，并多次引用丝绸之路的形象，但美国没有满足地区的内在需求。美国对很多接受一带一路倡议的国家的借贷与投资是有限的，而且正在下降。”

外交关系协会研究分析师以及报告的共同作者塞克斯（David Sacks）对美国之音说，中国价值数万亿美元的倡议计划“不受地理的约束，所以现在任何地方和各地都有”，而且已经超越了传统的基础建设的范围。

美国前财政部长和白宫前幕僚长杰克·卢（Jack Lew）说，一带一路倡议正在“提升中国在整个地区和世界范围内投送力量的能力”，“美国政策制定者需要提供一带一路倡议的替代物，让其他国家明白该倡议的风险，并在必要时加以抵制”。

报告的另外一位共同作者、前美国贸易代表首席法律顾问希尔曼（Jennifer Hillman）说，由于一带一路倡议，非洲和亚洲的部分地区现在认为中国要比美国更为强大。

据报道，希尔曼周二在外交关系协会报告的网络论坛会上说，“我们必须回到游戏之中”，美国目前正在参加或重新加入前总统特朗普退出的贸易协定。

杰克·卢则在会上说：“中国把基建投资当成一项政策要务。美国没有。”

美国现任官员说，拜登领导的政府将会改变这个状况。

一名资深政府官员对美国之音说，“与中国竞争正在鼓励美国全面提升外交活动。”

特朗普政府推出的针对一带一路的倡议相对逊色，包括国际开发金融公司，基础设施项目认证的蓝点网络（Blue Dot network），美台基础建设倡议和进出口银行的重新授权。

塞克斯说：“有很多重新命名，但没有为这些倡议计划增添资源。”

拜登政府本周推出“人口较少的小岛屿经济体倡议”（Small and Less Populous Island Economies (SALPIE) Initiative），并宣布这个计划将加强美国与加勒比海、北大西洋和太平洋地区岛国和领地的经济合作。

一名资深政府官员周二对美国之音说，“加强我们的联盟很重要，尤其是加强与小国之间的联盟，这些小国否则就可能面临中国的某些压力”。

白宫在正式宣布“人口较少的小岛屿经济体倡议”时表示，“对抗恶意行为体的掠夺投资行为”很重要。

