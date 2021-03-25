广州佛山打造“广佛湾”

广州市荔湾区和佛山市南海区两区政府，据报将在广佛湾地区打造广佛新城标杆，并在全球展开广佛湾概念规划和城市设计国际咨询。

中新社报道，根据广佛湾概念规划和城市设计国际咨询公告，广佛湾位于广州市荔湾区西部、佛山市南海区东南部的交界处，总面积约23平方公里，其中荔湾区约11平方公里，南海区约12平方公里。

据介绍，广佛湾地区历史上就是广、佛两市联系的桥梁。广佛同城建设已推进十余年，目前广佛湾地区交通方面已实现了基本交通同城。此前公布的相关规划显示，未来广州地铁28号线等多条轨道线也将途经该地区。

公告称，为推进两市高质量融合发展从“市级共建”走向“区级共融”，荔湾和南海两区政府共同组织展开此次广佛湾国际咨询。

据报道，国际咨询设计内容包括两部分，一是从区域宏观层面出发，加强区域衔接，发掘在地特色，对广佛湾地区的目标愿景、功能定位、产业选择、空间结构、用地布局、综合交通、公服配套、景观风貌等方面进行研究，提出概念规划方案，并展开总体城市设计。

二是在其中重点地区自行选定不少于三个重要节点（重要节点的选择应重点考虑两区重要产业发展平台以及适宜两区共建的区域，每个重要节点的城市设计范围不小于2平方公里）展开详细城市设计。