中国海通证券因业务违规受证监会处罚

中国证监会昨晚开出罚单，对海通证券及旗下海通资管采取暂停为机构投资者提供债券投资顾问业务12个月等监管措施，因开展投资顾问、私募资产管理业务过程中未审慎经营、未有效控制和防范风险、合规风控管理缺失等违规行为。

据路透社报道，证监会的通知指出，拟对海通证券增加内部合规检查次数并提交合规检查报告；对海通资管采取责令暂停为证券期货经营机构私募资管产品提供投资顾问服务12个月、责令暂停新增私募资管产品备案6个月的监管措施，对多名直接责任人及负有管理责任的人员采取认定为不适当人选两年等监管措施。

证监会指出，海通证券、海通资管及相关人员在开展投资顾问、私募资管业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险，对市场造成严重负面影响。在2019年12月证监会指导沪深交易所发布了《关于规范公司债券发行有关事项的通知》后，海通证券、海通资管仍存侥幸心理，在其他交易市场继续从事相关违规行为。

同时，海通证券、海通资管未将相关业务行为纳入全面合规风控体系，业务隔离、利益冲突防范、债券交易管理等存在漏洞，公司合规风控机制存在缺失。

海通证券昨晚也公告称，公司和子公司海通资管以及相关责任人员分别收到了上海证监局出具的行政监管措施事先告知书。截至目前，公司的经营情况正常。

证监会重申，将全面贯彻“零容忍”方针，保持对违法违规行为的高压态势，加大执法问责力度，实施穿透式监管和全链条问责。重点突出对合规风控体系和公司治理的检查执法，坚持有案必查、罚必双罚、落实经济罚。

去年11月永煤意外违约掀起信用债市场风暴。银行间市场交易商协会随后表示，因发现海通证券股份有限公司及其相关子公司涉嫌为永城煤电控股违规发行债券提供帮助，以及涉嫌操纵市场等违规行为，将对海通证券及其相关子公司开展自律调查。

交易商协会今年1月发布刊登自律处分信息，对海通期货、海通证券、海通资管和东海基金予以警告，因其在发行环节购买自己的债券，破坏了市场发行秩序。