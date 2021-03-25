港立法会或引入“停赛”制 主席可暂停议员职务

香港立法会大会通过修订《议事规则》的决议案，引入“停赛”机制，主席可考虑暂停行为不检点议员的职务，涉及《内务守则》的修订将于明日提交内会，如获批准将即时生效。

据《星岛日报》报道，香港立法会今早（25日）继续审议修订《议事规则》的决议案，讨论引入“停赛”制度，主席有权将行为极不检点的议员“点名”，再由大会表决是否暂停有关议员的职务。建制派召集人、商界议员廖长江表示，近年反对派滥用议事规则程序，有需要针对性地修改。香港修宪派政党热血公民议员郑松泰则批评修订是多此一举。

廖长江表示，本年度立法会大会只余下11次会议，要处理法案立法工作，目前仍有30条法案有待审议，加上行政长官亦表明希望任内完成五项立法工作，时间紧凑，就辩论时间设限有利提高议事效率。

他又批评反对派近年常滥用议事规则程序，对此要进行针对性的修改，并需要在代议士权利与立法会履行宪制职能之间，取得合理适当的平衡，他认为修订无削弱议会功能，反而可拨乱反正。

郑松泰则指出，全国人大通过决定，就立法会候选人加设资格审查委员会的门槛，新增资格审查委员会去审核参选人的背景，理论上日后所有立法会议员都会符合“爱国者”的标准，修改《议事规则》是多此一举。

旅游界立法会议员姚思荣则认为，现在建议的“停赛”制度属累进制，首次犯规会被罚停止开会一周，再犯就会倍增至两周及四周等，处罚太严厉。议员叶刘淑仪则形容，过往议会发生很多“不堪入目”的事，任何一个有尊严的议会都不会容许，认为相关罚则合理。

决议案由议事规则委员会主席谢伟俊提出。修订涉及多方面，包括加入“停赛”机制，如议员在全体委员会、内会或财委会会议上行为极不检点，立法会主席可将议员“点名”，并容许代理主席提出“不容修正或辩论”的动议，表决后暂停有关议员职务，首次罚则为一星期，其后再递增。

决议案亦对委员会正副主席的权力作出修订，委员会正副主席的任期，将延至下一会期主席选出为止。而提交呈请书预告期方面，由过往不迟于会议日期前一天，修订为“前三整天”。