英媒：蚂蚁集团寻求重振估值

蚂蚁集团正要求从其支付平台带来的丰厚手续费中获得更高分成，此举将损害中国本土银行的利益。眼下，这家中国最大金融科技公司正试图弥补因政府整顿其贷款业务而给其造成的损失。

《金融时报》指出，此举将帮助马云重振蚂蚁集团的估值，他是该集团拥有控制权的股东。去年11月，中国政府叫停了蚂蚁集团拟融资370亿美元的首次公开发行（IPO）计划，该发行原本将成为全球规模最大的IPO。

同时，北京方面出台了限制网络贷款的新规，作为对金融科技公司更广泛整顿的一部分。

多家贷款机构对英国《金融时报》表示，自今年年初开始，它们已同意允许蚂蚁集团旗下的支付宝提高其在交易手续费中的分成，对于通过该平台完成的交易所产生的手续费，支付宝最高可以分成80%。

支付宝是中国最大的移动支付服务平台。

在中国，商户要为通过支付宝完成的每笔交易支付一笔手续费，这笔手续费由蚂蚁集团、客户开卡银行以及银行卡服务公司中国银联分享。支付宝在这项费用中的分成一直在上升，而银行的分成一直在下降。

多数中国消费者如今不用现金或刷信用卡，而是通过支付宝等移动应用支付一切消费活动。这让支付宝在为其服务收费方面拥有了巨大的定价权。

报道称，蚂蚁集团提高分成的做法也突显出中国政府在驯服这家金融科技企业方面面临的挑战，后者在中国互联网金融领域的主导地位削弱了政府对该行业的控制。

“蚂蚁在价格谈判中占据上风，因为我们要依靠支付宝扩大我们的业务”，与这家金融科技公司合作的一家银行的高管表示，“政府能做的极少”。

蚂蚁集团正为其贷款业务受到整顿而烦恼，在这项利润很高的业务中，该集团为其在线平台上的借款人与放贷人（通常是银行）牵线，从中收取费用。

根据去年11月发布的一项法规草案，金融科技公司将需要为其与银行合作提供的贷款贡献更多资本，同时在从债市筹集资金方面将受到限制。

为了弥补贷款业务生变带来的盈利能力下降，蚂蚁集团对其在线支付业务采取了更激进的措施。

《金融时报》引述一位接近蚂蚁集团的人士表示：“蚂蚁仍在寻求重启IPO，希望提高因监管整顿而受打击的估值。解决办法是在受限制较少的领域实现增长。”

过去几个月，这家金融科技集团在与银行的谈判中开始采取这种更强硬的态度，尽管中国央行今年1月警告称，将打击电子支付行业的垄断行为。

官方数据显示，支付宝拥有逾10亿活跃用户，处理中国半数以上的非银行电子支付。这使蚂蚁集团成为反垄断监管的目标，因为监管部门有意将企业的市场份额限制在大约三分之一以下。

然而，监管收紧并没有使银行在与蚂蚁集团谈判时获得更大的话语权。

几家银行表示，已同意蚂蚁集团提高其在交易手续费中的分成，不只是今年，也包括明年。

一位与这家金融科技集团合作的银行家表示：“我们不能失去像蚂蚁集团这样的合作伙伴。”

官方数据显示，以支付宝为首的中国移动支付平台去年的交易额达到295万亿元人民币（下同，约60.82万亿新元）。

相比之下，同年银行卡的交易额为117万亿元人民币。

随着支付宝愈发受到欢迎，银行正在争相与该平台合作，以使自己的信用卡能在竞争中脱颖而出。

一位常驻北京的金融公司高管表示，中国各银行已加入为支付宝提供激励的“军备竞赛”，争取该平台将它们的信用卡列为首选合作伙伴。

“一边是所有人都在用的支付宝，一边是没有特色的几十张信用卡。”这位高管表示，“你认为谁更具有议价能力？”

了解中国央行的人士表示，央行正考虑采取各种措施，以打破蚂蚁集团的垄断地位。

但任何推动行业洗牌的行动都需要包括蚂蚁集团及其竞争对手在内的各种市场参与者之间的协调合作，考虑到它们之间的利益冲突，这种合作将很难达成。