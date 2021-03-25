H&M抵制风波延烧 中国国产服装股飙涨

欧洲时装品牌H&M“抵制新疆棉”事件在中国引发抵制浪潮后，今天在中国股市里的中国服装纺织、运动概念股齐涨，当中南山智尚、美邦服饰、日播时尚、欣贺股份等多股涨停，而海澜之家、七匹狼、新赛股份、浪莎股份等多股也暴涨。港股体育用品股也走高，其中李宁盘中涨超7%，安踏涨超6%。

在美国联合盟友针对新疆问题向中国实施制裁后，中国共青团中央和中国官媒昨天相继点名抨击抵制新疆棉花的H&M，激起中国网民的抵制情绪，多个电商平台已下架其商品。

H&M是在去年3月和10月发声明，以人权问题为由，表明将抵制新疆棉花，去年也已宣布停止与位于新疆的服装制造工厂合作，也不采购新疆的产品和原材料。

对此，中信证券研报指出，倘若相关国际品牌“拒不悔改”，将对其在中国市场销售产生较大负面影响，同时该事件还将对行业格局和产业链上市公司产生较大影响。

据第一财经报道，该研报也指出，事件明确有利优秀中国国产服装品牌，持续关注H&M事件进展及社会舆论走向，“把握国产品牌的崛起机会”。

报道称，中信证券看好休闲服饰领域如利好海澜之家、森马等中国品牌，同时看好SHEIN等在全球市场表现。

至于运动服饰领域，中信证券认为H&M抵制风波有利安踏、李宁、特步等中国国产龙头运动服饰品牌。H＆M事件爆出的第一时间，安踏即官宣退出BCI(Better Cotton Initiative, 简称BCI)。BCI是非营利性会员制协会，根据其制定的可持续发展标准对棉花农场进行认证。

去年，美国商务部将身为BCI成员的中国纱线生产商华孚时尚股份有限公司(Huafu Fashion Co. Ltd.)的新疆子公司列入黑名单，理由是该公司参与了发生在新疆的人权侵犯活动。BCI在去年10月宣布暂停对新疆棉花农场的认证。

BCI的成员包括耐克、阿迪达斯和宜家。这些品牌在中国社交媒体上都因与该组织的关系而成为网民攻击目标。

BCI周三表示，已经了解到近期互联网上与新疆以及部分BCI成员公司有关的活动。BCI称，BCI的行动是与成员一道做出的，基于新疆的经营环境，BCI已经中止在新疆的认证活动。