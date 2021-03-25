“三道红线”压顶下 碧桂园去年总借贷削近12%

在“三道红线”压顶下，中国房企去年致力降低借贷，其中大型上市房企--碧桂园今天在业绩报告中披露，去年总借贷下降了11.7%；广州富力地产也减少19%，净资产负债比率下降约三成。

据路透社报道，碧桂园宣布，2020年度净利同比下跌11.4%至350.2亿元（人民币，下同，约72.16亿新元），因冠病疫情延迟了房地产项目的建设和交付，叠加若干低售价项目进入交付期；剔除投资物业之公允价值变动、汇兑净损益等，期内核心净利下跌19.3%，为323.6亿元。

期内碧桂园总借贷下降至约3,264.9亿元，按年下降11.7%；净借贷比率则由2019年末的约46.3%上升至去年末约55.6%。

至于富力地产去年净利同比下滑近7%至90.05亿元，因公司调整均价以加快销售速度，令毛利率下降。期内公司减债见成效，借款总额由2019年的1971.4亿元减至去年的1597.3亿元。经削减大量债务及补充权益资本后，净资产负债比率由2019年末的199%减少至去年末的130%。随着更多有关“三条红线”实施详情的资料出台，公司预期2021年的信贷状况可进一步改善。

富力地产按2021年2700亿元的可售资源，设订全年协议销售目标为1500亿元。去年完成协议销销售1388亿元。

至于另一中国房企旭辉今年合约销售目标为2650亿元，去年完成2310亿元。该公司2020年净利按升24.7%至80.3亿元；核心净利润则升16.3%至约80.26亿元。

中国去年引入债务监测指标，将根据负债率为房地产企业划定“三道红线”，即剔除预收款后的资产负债率大于70%，净负债率大于100%，现金短债比小于1倍；根据“越线”的数量将房地产企业分为“红橙黄绿”四档决定其融资时有息负债年增速的上限。