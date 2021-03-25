香港专家料生产机器疲劳致复必泰疫苗包装瑕疵

由于复必泰冠病疫苗瓶盖的包装有瑕疵，香港及澳门24日宣布暂停接种复必泰疫苗。香港医院药剂师学会会长崔俊明25日分析，最常见的问题是用作固定药瓶胶塞的金属环松脱，估计是生产疫苗的机器出现疲劳，导致盖上金属环时压力不足。

据香港中通社报道，崔俊明当日在电台节目上说，在运输途中一般不会触碰到药瓶瓶盖，估计本次包装瑕疵是因为生产的问题。他指出，每间社区疫苗接种中心都有药剂师在场，为疫苗状况把关，暂时未发现有疫苗被污染。

特区政府食物及卫生局局长陈肇始在同一个电台节目说，暂时未知生产复必泰疫苗的药厂何时能完成调查报告，将在收到药厂回覆相关调查结果后，由公务员事务局负责的指挥中心，安排已预约第二剂复必泰疫苗的市民的接种工作。

陈肇始指出，希望药厂能尽快完成调查，目前讨论销毁全部批次的疫苗言之尚早。至于药厂会否向香港补发疫苗，她认为，要先了解香港现存的疫苗是否有问题，卫生署会与药厂保持紧密联系，若调查后发现疫苗存在问题，会要求对方尽快再安排一批疫苗到港。

公务员事务局局长聂德权当日在另一个电台节目上说，药厂会尽快调查该事件，包括在德国的厂房及香港供应链。特区政府会尽快了解现存批次的疫苗是否适合接种，强调有结果后会立即恢复接种，并为已预约的市民安排接种日期。