中国央行在港发行六个月央票受热捧利率回落

中国央行周四在香港发行的六个月期央票，中标利率较上次回落10个基点（bp），与同期限国债利差有所拉大，投标倍数4.99倍显示需求旺盛，亦表明境外机构对人民币资产仍青睐有加。

据路透社报道，上海一券商分析师认为：“五倍的认购算是很高了”，说明人民币资产吸引力很强，或者说当前人民币兑美元的贬值趋势不太能持续，人民币存在一定升值预期。

香港金管局周四公告显示，今日在香港招标发行的六个月央票中标利率为2.60%，投标量249.6亿元（人民币，下同，51.45亿新元）。

中债国债到期收益率曲线显示，六个月期最新报2.3565%。上述央票为今年第三期，起息日为3月29日，到期日为9月27日，到期日遇节假日顺延。

香港金管局2018年9月20日宣布，与中国人民银行签订《关于使用债务工具中央结算系统发行中国人民银行票据的合作备忘录》，利用金管局的债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，在香港招标发行中国人民银行票据。

中国央行2015年10月底曾在英国伦敦发行50亿元人民币央行票据，期限一年，票面利率3.1%，获得了市场五倍超额认购。该次央行票据发行是中国央行首次在中国以外地区发行以人民币计价的央行票据。

2018年11月以来，中国央行逐步建立了在香港发行人民币央行票据的常态机制，以相对稳定的频率发行三个月、六个月、一年等期限品种的央行票据。