中国股市由领跑者变为落后者

2021年头三个月，中国股市已从全球领跑者变为了落后者，原因是经济从冠病疫情中复苏，使得人们预期货币政策即将收紧，这削弱了投资者对股票的兴趣。

《金融时报》指出，自新年以来，涵盖沪深两地大盘股的沪深300指数已累计下跌逾5%，相比之下，美股出现反弹，股价触及新高。标普500指数今年累计上涨了约4%，英国的富时100指数上涨了3%。

对中国而言，该指数的表现标志着与2020年时的情况相比发生了逆转。2020年，沪深300指数上涨了27%，成为全球表现最佳的大型市场之一。

策略师和交易员表示，随着政策制定者寻求控制高风险贷款、以及世界其他地区的经济加速从疫情中复苏，中国股市在第二季度可能也会举步维艰。

法国兴业银行亚洲股票策略主管本齐姆拉表示：“我们预计，未来几个季度（中国的）股票回报率将普通得多。”

本齐姆拉也说，在疫情期间下调利率后，北京方面已将重点转向货币政策正常化，这可能会削弱沪深市场的流动性。他补充称，监管机构近期对马云的蚂蚁集团和阿里巴巴等金融科技企业和电商企业实施打压，也影响了投资者情绪。

《金融时报》引述摩根资产管理亚洲首席市场策略师许长泰表示：“很明显，它们确实想控制我们去年看到的一些信贷增长。”

他称，最近召开的中国全国人大会议上所发出的政策信号，让一些投资者对中国股市前景感到悲观。例如，一些分析师认为，2021年6%的经济增长目标令人失望。

他补充称：“中国的趋势增速已基本恢复到（正常）水平，而美国和欧洲的复苏才刚刚开始。”

随着中国经济重新回到疫情暴发前的增长水平，去年投资者对中国股市的热情也意味着，其估值已升至一些投资者目前认为过高的水平。据报道，作为重要的估值指标，沪深300指数的市盈率目前为19倍，而一年前仅为12倍。

今年在中国市场中仍持续繁荣的一个领域是首次公开发行(IPO)。

“发行规模并没有真正地出现回落。”高盛亚洲融资部门主管阿尔特表示，“中国的发行者正在探索各种选择，比以往任何时候都积极。”

这将使香港受益。研究机构Dealogic的数据显示，今年在香港的新上市交易已累计筹集164亿美元，而2020年第一季度的这一融资额仅为18亿美元。中国互联网集团百度(Baidu)本周在香港上市，融资26亿美元。

“即使（中国）收紧了支出……充足的全球流动性也使得资本成本变得极其低廉。”阿尔特补充称，“第二季度的前景看起来不会发生太大变化。”

